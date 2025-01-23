Свёнтек проиграла 14-й ракетке мира Киз в полуфинале Australian Open

Свёнтек проиграла 14-й ракетке мира в полуфинале Australian Open

Ига Свёнтек уступила американке Мэдисон Киз на тай-брейке третьего сета. Киз сыграет в финале с белоруской Ариной Соболенко

Ига Свентек (Фото: Quinn Rooney / Getty Images)

Польская теннисистка Ига Свёнтек не смогла выйти в финал Australian Open в Мельбурне и упустила шанс вернуться на первое место в мировом рейтинге.

Полька, вторая ракетка мира, проиграла американке Мэдисон Киз (14-я) со счетом 7:5, 1:6, 6:7 (8:10). Перед тай-брейком Киз отыграла у Свёнтек матчбол.

Киз в финале сыграет с белоруской Ариной Соболенко, которая побеждала на турнире в 2023 и 2024 годах. Американка выиграла у белоруски только один матч из пяти.

Свёнтек ранее выиграла у Киз четыре личные встречи из пяти. На Australian Open полька ранее только раз доходила до полуфинала в 2022-м, где проиграла американке Даниэль Коллинз.

Киз второй раз в карьере вышла в финал турнира «Большого шлема» — в 2017-м она играла в решающем матче на US Open, но уступила соотечественнице Слоан Стивенс.

Киз выиграла в этом сезоне 11-й матч подряд — это самая длинная победная серия в карьере. Перед Australian Open американка победила на турнире в Аделаиде.