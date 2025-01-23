 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Свёнтек проиграла 14-й ракетке мира в полуфинале Australian Open

Свёнтек проиграла 14-й ракетке мира Киз в полуфинале Australian Open
Ига Свёнтек уступила американке Мэдисон Киз на тай-брейке третьего сета. Киз сыграет в финале с белоруской Ариной Соболенко
Ига Свентек
Ига Свентек (Фото: Quinn Rooney / Getty Images)

Польская теннисистка Ига Свёнтек не смогла выйти в финал Australian Open в Мельбурне и упустила шанс вернуться на первое место в мировом рейтинге.

Полька, вторая ракетка мира, проиграла американке Мэдисон Киз (14-я) со счетом 7:5, 1:6, 6:7 (8:10). Перед тай-брейком Киз отыграла у Свёнтек матчбол.

Киз в финале сыграет с белоруской Ариной Соболенко, которая побеждала на турнире в 2023 и 2024 годах. Американка выиграла у белоруски только один матч из пяти.

Соболенко в третий раз подряд вышла в финал Australian Open
Спорт
Арина Соболенко

Свёнтек ранее выиграла у Киз четыре личные встречи из пяти. На Australian Open полька ранее только раз доходила до полуфинала в 2022-м, где проиграла американке Даниэль Коллинз.

Киз второй раз в карьере вышла в финал турнира «Большого шлема» — в 2017-м она играла в решающем матче на US Open, но уступила соотечественнице Слоан Стивенс.

Киз выиграла в этом сезоне 11-й матч подряд — это самая длинная победная серия в карьере. Перед Australian Open американка победила на турнире в Аделаиде.

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

На завод Tesla в Берлине спроецировали фото Маска с «фашистским приветствием»

ЦБ объяснил, почему инфляция за год разогналась выше прогноза

Спортсменку дисквалифицировали из-за печенья

В России второй год подряд продали больше вина, чем водки

Самые ожидаемые российские сериалы 2025 года. Список

Сколько россияне тратили в 2024 году

Госдума приняла решение по закону об апартаментах

Сбербанк дал прогноз о количестве IPO в России в 2025 году

63 тыс. Jeep Cherokee отзовут из-за потенциальной потери мощности двигателя

Названы самые востребованные автомобили с пробегом

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
теннис Australian Open Ига Свёнтек
Материалы по теме
Россиянин сыграет в финале юниорского Australian Open в парном разряде
Спорт
Стали известны все полуфиналисты Australian Open
Спорт
Россиянки сыграют с чемпионками Уимблдона в полуфинале Australian Open
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 23 января
EUR ЦБ: 103,24 (-0,04) Инвестиции, 22 янв, 19:20 Курс доллара на 23 января
USD ЦБ: 98,28 (-1,65) Инвестиции, 22 янв, 19:20
Минобороны сообщило об отражении контратаки ВСУ в Курской областиПолитика, 17:32
Глава Тюменской области сообщил о подготовке к новому паводкуОбщество, 17:30
Путин поручил провести ревизию танкерного флота РоссииПолитика, 17:28
Генконсульство на Пхукете не подтвердило эпидемию гриппа на островеОбщество, 17:24
В Карачаево-Черкесии нашли подземную майнинговую фермуКрипто, 17:21
Половина преступлений в Москве оказалась связана с интернетомГород, 17:20
Патрушев счел недостаточной подготовку к ЕГЭ по естественным наукамОбщество, 17:19
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
В Клину сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение на складеОбщество, 17:18
Стало известно, ради какого разговора Путин отошел с заседанияПолитика, 17:17
Каким будет ИТ будущегоРБК и Corpsoft24, 17:14
Официальный курс доллара США вырос почти на ₽1 и превысил ₽99Инвестиции, 17:12
Сбербанк предложил отменить тестирование по облигациям-флоатерамИнвестиции, 17:04
Тарасова увидела в нападках украинского фигуриста желание прославитьсяСпорт, 16:59
Чему равна средняя ставка по вкладам в топ-10 банков. Данные ЦБИнвестиции, 16:57