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Соболенко в третий раз подряд вышла в финал Australian Open

Первая ракетка мира Соболенко в третий раз подряд вышла в финал Australian Open
Арина Соболенко в двух сетах обыграла испанку Паулу Бадосу и в финале встретится с полькой Игой Свёнтек или американкой Мэдисон Киз. Белоруска не проигрывает в Мельбурне на протяжении 20 матчей
Арина Соболенко
Арина Соболенко (Фото: Cameron Spencer / Getty Images)

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в финал Australian Open — первого в сезоне турнира «Большого шлема» в Мельбурне.

Соболенко, лидер рейтинга WTA и двукратная чемпионка турнира, в полуфинале обыграла испанку Паулу Бадосу (12-я) со счетом 6:4, 6:2.

Белоруска первой в XXI веке вышла в пять финалов подряд на турнирах Большого шлема, которые проходят на покрытии «хард» (US Open и Australian Open).

Соболенко стала восьмой теннисисткой Открытой эры (с 1968 года), трижды подряд вышедшей в финал Australian Open — после Маргарет Корт, Ивонн Гулагонг, Мартины Навратиловой, Штеффи Граф, Моники Селеш, Мартины Хингис и Серены Уильямс.

В финале белоруска сыграет с полькой Игой Свентек (2-я) или американкой Мэдисон Киз (14-я).

Бадоса и Киз после Australian Open поднимутся в топ-10 рейтинга.

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Соболенко выиграла 20-й матч подряд на Australian Open и шестой за карьеру у Бадосы.

Соболенко побеждала на Australian Open в 2023 и 2024 годах. Всего на счету 26-летней белоруски 18 побед на турнирах WTA, в том числе три «Больших шлема».

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теннис Australian Open Арина Соболенко
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