Соболенко в третий раз подряд вышла в финал Australian Open
Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в финал Australian Open — первого в сезоне турнира «Большого шлема» в Мельбурне.
Соболенко, лидер рейтинга WTA и двукратная чемпионка турнира, в полуфинале обыграла испанку Паулу Бадосу (12-я) со счетом 6:4, 6:2.
Белоруска первой в XXI веке вышла в пять финалов подряд на турнирах Большого шлема, которые проходят на покрытии «хард» (US Open и Australian Open).
Соболенко стала восьмой теннисисткой Открытой эры (с 1968 года), трижды подряд вышедшей в финал Australian Open — после Маргарет Корт, Ивонн Гулагонг, Мартины Навратиловой, Штеффи Граф, Моники Селеш, Мартины Хингис и Серены Уильямс.
В финале белоруска сыграет с полькой Игой Свентек (2-я) или американкой Мэдисон Киз (14-я).
Бадоса и Киз после Australian Open поднимутся в топ-10 рейтинга.
Соболенко выиграла 20-й матч подряд на Australian Open и шестой за карьеру у Бадосы.
Соболенко побеждала на Australian Open в 2023 и 2024 годах. Всего на счету 26-летней белоруски 18 побед на турнирах WTA, в том числе три «Больших шлема».
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