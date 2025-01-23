Россиянин Плешивцев сыграет в финале юниорского Australian Open в парном разряде

Россиянин сыграет в финале юниорского Australian Open в парном разряде

Егор Плешивцев в паре с сербом Миличем обыграли в полуфинале лидеров посева из Великобритании и США — 7:5, 5:7, 10:7

Егор Плешивцев (Фото: AFLO / Global Look Press)

Россиянин Егор Плешивцев вышел в финал юниорского Australian Open в паре с сербом Огненом Миличем.

В полуфинале турнира в Мельбурне российско-сербский дуэт обыграл первую сеяную пару Оливер Бондинг / Джаггер Лич (Великобритания / США) со счетом 7:5, 5:7, 10:7.

В финале соперниками Плешивцева и Милича будут американец Максвелл Экстед и чех Ян Кумстат (второй номер посева).

Кумстат в прошлом году дошел до финала юниорского Australian Open в одиночном разряде, а Экстед стал победителем в парном.

Плешивцеву 17 лет, он занимает 34-е место в юниорском рейтинге Международной федерации тенниса (ITF).

Финал юниорского Australian Open пройдет 24 января.