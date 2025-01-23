Россиянин сыграет в финале юниорского Australian Open в парном разряде
Россиянин Егор Плешивцев вышел в финал юниорского Australian Open в паре с сербом Огненом Миличем.
В полуфинале турнира в Мельбурне российско-сербский дуэт обыграл первую сеяную пару Оливер Бондинг / Джаггер Лич (Великобритания / США) со счетом 7:5, 5:7, 10:7.
В финале соперниками Плешивцева и Милича будут американец Максвелл Экстед и чех Ян Кумстат (второй номер посева).
Кумстат в прошлом году дошел до финала юниорского Australian Open в одиночном разряде, а Экстед стал победителем в парном.
Плешивцеву 17 лет, он занимает 34-е место в юниорском рейтинге Международной федерации тенниса (ITF).
Финал юниорского Australian Open пройдет 24 января.
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