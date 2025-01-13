IBU не увидел проблемы в фото норвежcких биатлонистов с флагом Украины
Международный союз биатлонистов (IBU) не видит проблемы с демонстрацией флага Украины норвежскими спортсменами на подиуме Кубка мира, заявили Vseprosport в пресс-службе организации.
Стурла Легрейд, Тарьей и Йоханнес Бё 11 января заняли весь пьедестал в пасьюте на этапе в немецком Оберхофе, а во время награждения сфотографировались с флагом, который на церемонию принес украинец Дмитрий Пидручный.
«То, как это было сделано норвежскими спортсменами, соответствует уставу и правилам IBU», — сообщили в пресс-службе, назвав действия норвежцев жестом солидарности.
Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова заявила ТАСС, что норвежцы устроили политическую акцию. «Я считаю, что никто не мешает проявить это вне соревнований, никаких ограничений нет. Почему обязательно высказывать позицию на пьедестале?» — сказала Журова.
Российские биатлонисты отстранены от турниров IBU с 2022 года.
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