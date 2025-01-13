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IBU не увидел проблемы в фото норвежcких биатлонистов с флагом Украины

IBU: не видим проблемы в демонстрации норвежцами флага Украины на пьедестале
Легрейд и братья Бё после пасьюта в Оберхофе растянули на пьедестале украинский флаг. В IBU назвали это «жестом солидарности», а в Госдуме — политической акцией
Фото: Eibner-Pressefoto / Imago / Global Look Press
Фото: Eibner-Pressefoto / Imago / Global Look Press

Международный союз биатлонистов (IBU) не видит проблемы с демонстрацией флага Украины норвежскими спортсменами на подиуме Кубка мира, заявили Vseprosport в пресс-службе организации.

Стурла Легрейд, Тарьей и Йоханнес Бё 11 января заняли весь пьедестал в пасьюте на этапе в немецком Оберхофе, а во время награждения сфотографировались с флагом, который на церемонию принес украинец Дмитрий Пидручный.

«То, как это было сделано норвежскими спортсменами, соответствует уставу и правилам IBU», — сообщили в пресс-службе, назвав действия норвежцев жестом солидарности.

Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова заявила ТАСС, что норвежцы устроили политическую акцию. «Я считаю, что никто не мешает проявить это вне соревнований, никаких ограничений нет. Почему обязательно высказывать позицию на пьедестале?» — сказала Журова.

Российские биатлонисты отстранены от турниров IBU с 2022 года.

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Международный союз биатлонистов Биатлон Йоханнес Бё
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