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Американец обвинил в неуважении интервьюеров на Australian Open

Американец Шелтон обвинил интервьюеров на Australian Open в неуважении к игрокам
Бен Шелтон заявил, что был в шоке от общения интервьюеров на корте с победившими в матчах игроками. Он увидел в некоторых фразах неуважение и неуместные шутки про возраст и чернокожих
Бен Шелтон
Бен Шелтон (Фото: Graham Denholm / Getty Images)

Четвертая ракетка США 22-летний Бен Шелтон после выхода в полуфинал Australian Open заявил, что журналисты, которые общаются с игроками после матчей на корте, не всегда ведут себя уважительно. Об этом сообщает AP.

«На этой неделе я был немного шокирован тем, как телевизионщики обращались с игроками», — сказал Шелтон.

Шелтон напомнил о двух своих интервью. После победы над 38-летним французом Гаэлем Монфисом ведущий сказал Шелтону, что его соперник ему «почти как отец». Шелтон уточнил, была ли это шутка про чернокожих, на что ведущий сказал, что сам не уверен.

В другой раз ведущий сказал Шелтону, что трибуны будут болеть против него в полуфинале. Американец на пресс-конференции допустил, что это может быть правдой, но назвал комментарий неуважительным, поскольку видел этого ведущего впервые в жизни.

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В первый раз с Шелтоном общался бывший теннисный тренер Роджер Рашид, во второй — экс-теннисист Джон Фицджеральд.

Также американец напомнил о скандале с телеведущим, оскорблявшим Новака Джоковича, из-за чего серб бойкотировал следующее интервью на корте, и назвал неприличным комментарии ведущего в адрес Лернера Тьена. После победы над Даниилом Медведевым ведущий сказал американцу, что в 19 лет нельзя так хорошо играть, а также что он знает, где тот живет.

Шелтон, 20-й в мировом рейтинге, сыграет в полуфинале с итальянцем Янником Синнером.

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Анна Сатдинова
теннис Australian Open Бен Шелтон
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