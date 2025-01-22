Американец обвинил в неуважении интервьюеров на Australian Open
Четвертая ракетка США 22-летний Бен Шелтон после выхода в полуфинал Australian Open заявил, что журналисты, которые общаются с игроками после матчей на корте, не всегда ведут себя уважительно. Об этом сообщает AP.
«На этой неделе я был немного шокирован тем, как телевизионщики обращались с игроками», — сказал Шелтон.
Шелтон напомнил о двух своих интервью. После победы над 38-летним французом Гаэлем Монфисом ведущий сказал Шелтону, что его соперник ему «почти как отец». Шелтон уточнил, была ли это шутка про чернокожих, на что ведущий сказал, что сам не уверен.
В другой раз ведущий сказал Шелтону, что трибуны будут болеть против него в полуфинале. Американец на пресс-конференции допустил, что это может быть правдой, но назвал комментарий неуважительным, поскольку видел этого ведущего впервые в жизни.
В первый раз с Шелтоном общался бывший теннисный тренер Роджер Рашид, во второй — экс-теннисист Джон Фицджеральд.
Также американец напомнил о скандале с телеведущим, оскорблявшим Новака Джоковича, из-за чего серб бойкотировал следующее интервью на корте, и назвал неприличным комментарии ведущего в адрес Лернера Тьена. После победы над Даниилом Медведевым ведущий сказал американцу, что в 19 лет нельзя так хорошо играть, а также что он знает, где тот живет.
Шелтон, 20-й в мировом рейтинге, сыграет в полуфинале с итальянцем Янником Синнером.
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