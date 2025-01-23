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В РУСАДА рассказали о случае дисквалификации спортсменки из-за печенья

В РУСАДА рассказали о случае отстранения спортсменки из-за печенья с мельдонием
Начальник отдела по обработке результатов Валерия Герман рассказала, что в содержимом продукта был мельдоний
Печенья
Печенья (Фото: Elmar Herz / Global look press)

Спортсменка съела печенье с пудрой и была дисквалифицирована из-за состава продукта, рассказала ТАСС начальник отдела по обработке результатов Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Валерия Герман.

«Был случай, когда спортсменка съела испеченное ее подругой печенье. Оказалось, что в сахарной пудре на печенье была добавлена капсула милдроната», — сообщила она, не уточнив имя спортсменки.

По словам Герман, это было сделано для того, чтобы спортсменка завершила карьеру и больше времени уделяла подруге. «Все, кроме мельдониевого печенья, представили доказательства и получили сокращенные санкции», — сказала она.

Мельдоний входит в список запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства (WADA) с 1 января 2016 года. В первые месяцы 2016 года допинг-пробы почти 300 российских спортсменов дали положительный результат на него. WADA позже опубликовало данные исследования по срокам вывода вещества из организма, по итогам которого большая часть спортсменов была оправдана.

В марте 2016 года вещество обнаружили в допинг-пробе теннисистки Марии Шараповой, позднее она призналась в употреблении мельдония уже после того, как он стал запрещенным. Россиянку дисквалифицировали на два года, позднее CAS сократил ее отстранение до 15 месяцев.

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