Глава «Палмейраса» обвинила «Зенит» во лжи после срыва перехода Клаудиньо

По словам Перейры, «Зенит» направил «Палмейрасу» трансферное соглашение, но сделка не состоялась. Накануне Клаудиньо перешел в катарский «Аль-Садд». В «Зените» заявляли, что с бразильским клубом были только переговоры

Клаудиньо (Фото: Sergey Elagin / Global look press)

Бразильский полузащитник Клаудиньо, ранее выступавший за «Зенит», мог перейти в «Палмейрас», однако трансфер сорвался из-за петербургского клуба. Об этом заявила президент бразильского клуба Лейла Перейра, слова которой приводит телеканал ESPN.

По ее словам, российский клуб направил «Палмейрасу» документы на переход футболиста, но сделка не состоялась. В среду, 22 января, «Зенит» объявил о трансфере игрока в катарский «Аль-Садд». Как сообщает CNN Brasil, сумма сделки составила €20 млн. ESPN опубликовал копию трансферного соглашения, направленного «Зенитом» в «Палмейрас».

Президент петербургской команды Алексадр Медведев заявлял, что соглашения о продаже Клаудиньо «Палмейрасу» не было. По его словам, переговоры велись с этим и другим бразильским клубом, а также с катарской командой.

«Президент «Зенита» [Медведев] лжет. «Палмейрас» договорился с российским клубом о покупке Клаудиньо. «Зенит» направил нам трансферные документы игрока», — заявила Перейра.

Трансферный лист (Фото: ESPN)

Она также отметила, что исполнительный директор «Зенита» Максим Погорелов во вторник днем подтвердил, что «между клубами все в порядке». «Если «Зенит» или сам игрок изменили свое решение — это их право. Но я не могу принять ложь», — добавила Перейра.

«РБК Спорт» обратился за комментариями в «Зенит»

Клаудиньо 27 лет. Он выступал за «Зенит» с 2021 года, провел 124 матча, забил 21 гол и отдал 31 результативную передачу. Вместе с клубом трижды становился чемпионом России, столько же раз выигрывал Суперкубок страны, а также стал обладателем Кубка России. По итогам сезона 2021/22 был признан лучшим футболистом Российской премьер-лиги.

В феврале 2023 года Клаудиньо получил российское гражданство.

До перехода в «Зенит» полузащитник выступал за «Понте-Прета», «Коринтианс» и «Ред Булл Брагантино». В 2015 году в составе «Коринтианса» он стал чемпионом Бразилии, а в 2021 году в составе национальной сборной выиграл Олимпийские игры в Токио.