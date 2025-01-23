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Глава «Палмейраса» обвинила «Зенит» во лжи после срыва перехода Клаудиньо

Президент «Палмейраса» обвинила «Зенит» во лжи после срыва трансфера Клаудиньо
По словам Перейры, «Зенит» направил «Палмейрасу» трансферное соглашение, но сделка не состоялась. Накануне Клаудиньо перешел в катарский «Аль-Садд». В «Зените» заявляли, что с бразильским клубом были только переговоры
Клаудиньо
Клаудиньо (Фото: Sergey Elagin / Global look press)

Бразильский полузащитник Клаудиньо, ранее выступавший за «Зенит», мог перейти в «Палмейрас», однако трансфер сорвался из-за петербургского клуба. Об этом заявила президент бразильского клуба Лейла Перейра, слова которой приводит телеканал ESPN.

По ее словам, российский клуб направил «Палмейрасу» документы на переход футболиста, но сделка не состоялась. В среду, 22 января, «Зенит» объявил о трансфере игрока в катарский «Аль-Садд». Как сообщает CNN Brasil, сумма сделки составила €20 млн. ESPN опубликовал копию трансферного соглашения, направленного «Зенитом» в «Палмейрас».

Президент петербургской команды Алексадр Медведев заявлял, что соглашения о продаже Клаудиньо «Палмейрасу» не было. По его словам, переговоры велись с этим и другим бразильским клубом, а также с катарской командой.

«Президент «Зенита» [Медведев] лжет. «Палмейрас» договорился с российским клубом о покупке Клаудиньо. «Зенит» направил нам трансферные документы игрока», — заявила Перейра.

Фото: ESPN
Трансферный лист
(Фото: ESPN)

Она также отметила, что исполнительный директор «Зенита» Максим Погорелов во вторник днем подтвердил, что «между клубами все в порядке». «Если «Зенит» или сам игрок изменили свое решение — это их право. Но я не могу принять ложь», — добавила Перейра.

«РБК Спорт» обратился за комментариями в «Зенит»

Клаудиньо 27 лет. Он выступал за «Зенит» с 2021 года, провел 124 матча, забил 21 гол и отдал 31 результативную передачу. Вместе с клубом трижды становился чемпионом России, столько же раз выигрывал Суперкубок страны, а также стал обладателем Кубка России. По итогам сезона 2021/22 был признан лучшим футболистом Российской премьер-лиги.

В феврале 2023 года Клаудиньо получил российское гражданство.

До перехода в «Зенит» полузащитник выступал за «Понте-Прета», «Коринтианс» и «Ред Булл Брагантино». В 2015 году в составе «Коринтианса» он стал чемпионом Бразилии, а в 2021 году в составе национальной сборной выиграл Олимпийские игры в Токио.

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Грант Гетадарян Грант Гетадарян
Футбол ФК Зенит Палмейрас Российская премьер-лига (РПЛ) Клаудиньо Лейла Перейра
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