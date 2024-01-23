Ковальчук вышел на матч КХЛ с «Динамо» в роли капитана «Спартака»
Олимпийский чемпион Пхёнчхана Илья Ковальчук стал капитаном «Спартака» в матче регулярного чемпионата КХЛ против московского «Динамо». Об этом сообщается в телеграм-канале «красно-белых».
40-летний Ковальчук вышел на лед с капитанской нашивкой, так как игру пропускает капитан «красно-белых» Дмитрий Вишневский.
Также из-за травмы игру пропускает лучший бомбардир «Спартака» Николай Голдобин. Встреча началась в 19:30 мск.
Ковальчук вернулся в хоккей в декабре. До этого не играл с апреля 2021 года, когда завоевал Кубок Гагарина в составе «Авангарда». Всего на счету форварда четыре шайбы и передача в десяти играх за «Спартак» после возвращения.
Ковальчук — олимпийский чемпион 2018 года и двукратный чемпион мира в составе сборной России, трехкратный обладатель Кубка Гагарина.
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