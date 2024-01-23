Чешский клуб отменил матч со «Слованом» из-за его игры с «Динамо»
Чешский футбольный клуб «Славия» (Прага) отменил товарищеский матч со «Слованом» (Братислава) из-за того, что словацкий клуб сыграл с московским «Динамо». Об этом сообщает Pravda.sk.
Встреча была запланирована на 4 февраля в Праге.
«Динамо» сыграло со «Слованом» 23 января в Дохе, встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу московского клуба.
Председатель совета директоров «Славии» Ярослав Тврдик еще 22 января говорил, что игра в Праге не состоится, если «Слован» проведет товарищеский матч с «Динамо». В итоге пражский клуб 23 января сообщил в соцсети Х об отмене игры со словаками.
«Славия» и «Слован» выступают в высших дивизионах чемпионатов Чехии и Словакии, являются многократными чемпионами своих стран.
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