Чешская «Славия» отказалась играть со «Слованом» из-за его матча с «Динамо»

Чешский клуб отменил матч со «Слованом» из-за его игры с «Динамо»

Товарищеская встреча «Славии» и братиславского «Слована» должна была пройти 4 февраля в Праге. Но словаки провели в Дохе контрольный матч с московским «Динамо», после чего чехи отказались с ними играть

Игроки «Славии» (Фото: Wojciech Szubartowski / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Чешский футбольный клуб «Славия» (Прага) отменил товарищеский матч со «Слованом» (Братислава) из-за того, что словацкий клуб сыграл с московским «Динамо». Об этом сообщает Pravda.sk.

Встреча была запланирована на 4 февраля в Праге.

«Динамо» сыграло со «Слованом» 23 января в Дохе, встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу московского клуба.

Председатель совета директоров «Славии» Ярослав Тврдик еще 22 января говорил, что игра в Праге не состоится, если «Слован» проведет товарищеский матч с «Динамо». В итоге пражский клуб 23 января сообщил в соцсети Х об отмене игры со словаками.

«Славия» и «Слован» выступают в высших дивизионах чемпионатов Чехии и Словакии, являются многократными чемпионами своих стран.