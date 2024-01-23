 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

В футбольном «Динамо» сменился председатель совета директоров

Гафин сменил Соловьева на посту председателя совета директоров «Динамо»
Юрия Соловьева, который занимал эту должность с 2019 года, сменил Дмитрий Гафин
Юрий Соловьев
Юрий Соловьев (Фото: fcdm.ru)

Юрий Соловьев принял решение покинуть пост председателя совета директоров московского «Динамо». Об этом сообщается на сайте клуба.

Его сменил Дмитрий Гафин, который ранее являлся членом совета директоров и советником председателя совета директоров.

Футболиста «Динамо» признали лучшим игроком ноября и декабря в РПЛ
Спорт
Константин Тюкавин

Соловьев возглавлял совет директоров «Динамо» с июля 2019 года. За этот период клуб завоевал бронзу чемпионата страны впервые с 2008 года и играл в финале Кубка России.

«Динамо» сохранит преемственность курса, направленного на достижение стратегических задач. Иных изменений в руководящем составе клуба не планируется», — говорится в сообщении.

53-летний Соловьев является бывшим первым заместителем президента — председателя правления ВТБ, членом исполкома РФС.

Гафину 45 лет, в совет директоров «Динамо» он входит с 2019 года.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

«Динамо» ушло на зимний перерыв в Российской премьер-лиге (РПЛ) на третьем месте, набрав 32 очка в 18 матчах.

 Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Медиа

Мнения ведущих экспертов и актуальные тренды в отраслях экономики

СберПро Медиа Цифровое развитие

Цифровая трансформация:  от осознания  до внедрения

СберПро Медиа Финансы

Разные грани золота для бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Новые рынки, рост  e-commerce  и цифровая трансформация: тренды бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Навигатор лидера:  как расти в карьере, учиться актуальному
и не выгорать

СберПро Медиа Интересное

Основные меры поддержки бизнеса на 2023—2024 годы

СберПро Медиа Интересное

Популярные технологии 2023 года  в практике российского бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Дайджест глобальных трендов: интернет вещей, рециклинг и «мягкие роботы»

СберПро Медиа Интересное

UI/UX/CX — «фронты» в битве платформ

СберПро Медиа Подкаст

Как изменились финансовые рынки: тренды и перспективы

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Динамо Москва Юрий Соловьев Александр Гафин
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 23 января
EUR ЦБ: 95,89 (-0,5) Инвестиции, 22 янв, 16:51 Курс доллара на 23 января
USD ЦБ: 87,97 (-0,62) Инвестиции, 22 янв, 16:51
Число заявивших о взятых в долг деньгах россиян сократилось на 18% Общество, 14:56
«Становится более неформатным»: что происходит с рынком недвижимости РБК и Яндекс Реклама, 14:51
Патриарх Кирилл призвал запретить мобилизацию отцов с тремя детьми Общество, 14:43
«Сбер» рассказал, как мошенники воруют деньги компаний через мессенджеры Финансы, 14:36
В Таиланде задержали пятерых россиян во время игры в покер Общество, 14:32
В футбольном «Динамо» сменился председатель совета директоров Спорт, 14:30
«Зенит» собрался купить у «Локомотива» защитника сборной Армении Спорт, 14:29
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Вильфанд предупредил москвичей о снеге, потеплении и порывах ветра Город, 14:26
Путин дал старт строительству энергоблока на АЭС в Египте. Видео Политика, 14:25
Белоруска Соболенко второй год подряд вышла в полуфинал Australian Open Спорт, 14:21
Суд Гамбурга счел дискредитацией фразу Forbes о связи Усманова и Путина Политика, 14:17
Маск сравнил политику «многообразного» найма с антиутопией Оруэлла Бизнес, 14:15
«Позитивная повестка ETF отыграна». Что будет с биткоином дальше Крипто, 14:14
Столтенберг назвал инвестиции и учения средствами для сдерживания Москвы Политика, 14:14