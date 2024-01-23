В футбольном «Динамо» сменился председатель совета директоров
Юрий Соловьев принял решение покинуть пост председателя совета директоров московского «Динамо». Об этом сообщается на сайте клуба.
Его сменил Дмитрий Гафин, который ранее являлся членом совета директоров и советником председателя совета директоров.
Соловьев возглавлял совет директоров «Динамо» с июля 2019 года. За этот период клуб завоевал бронзу чемпионата страны впервые с 2008 года и играл в финале Кубка России.
«Динамо» сохранит преемственность курса, направленного на достижение стратегических задач. Иных изменений в руководящем составе клуба не планируется», — говорится в сообщении.
53-летний Соловьев является бывшим первым заместителем президента — председателя правления ВТБ, членом исполкома РФС.
Гафину 45 лет, в совет директоров «Динамо» он входит с 2019 года.
«Динамо» ушло на зимний перерыв в Российской премьер-лиге (РПЛ) на третьем месте, набрав 32 очка в 18 матчах.
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