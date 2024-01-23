В футбольном «Динамо» сменился председатель совета директоров

Юрия Соловьева, который занимал эту должность с 2019 года, сменил Дмитрий Гафин

Юрий Соловьев (Фото: fcdm.ru)

Юрий Соловьев принял решение покинуть пост председателя совета директоров московского «Динамо». Об этом сообщается на сайте клуба.

Его сменил Дмитрий Гафин, который ранее являлся членом совета директоров и советником председателя совета директоров.

Соловьев возглавлял совет директоров «Динамо» с июля 2019 года. За этот период клуб завоевал бронзу чемпионата страны впервые с 2008 года и играл в финале Кубка России.

«Динамо» сохранит преемственность курса, направленного на достижение стратегических задач. Иных изменений в руководящем составе клуба не планируется», — говорится в сообщении.

53-летний Соловьев является бывшим первым заместителем президента — председателя правления ВТБ, членом исполкома РФС.

Гафину 45 лет, в совет директоров «Динамо» он входит с 2019 года.

«Динамо» ушло на зимний перерыв в Российской премьер-лиге (РПЛ) на третьем месте, набрав 32 очка в 18 матчах.