В «Локомотиве» сообщили, что ведут переговоры с «Зенитом» по трансферу Тикнизяна

В «Локомотиве» рассказали о переговорах с «Зенитом» по переходу Тикнизяна

Спортивный директор московского клуба Дмитрий Ульянов заявил, что переговоры действительно ведутся, но обошелся без деталей. Ранее сообщалось, что «Зенит» может купить защитника сборной Армении за €8 млн

Наир Тикнизян (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

«Локомотив» ведет переговоры с «Зенитом» по поводу трансфера в петербургский клуб защитника Наира Тикнизяна. Об этом «Матч ТВ» рассказал спортивный директор московского клуба Дмитрий Ульянов.

«Мы действительно находимся в процессе переговоров с «Зенитом» по Тикнизяну. Но какие‑либо детали мы не комментируем, так как это конфиденциальная информация», — сказал Ульянов.

Ранее 23 января журналист Иван Карпов сообщил, что сумма возможной сделки по трансферу 24-летнего защитника сборной Армении может составить €8 млн. По сведениям «Чемпионата», игроку предложили зарплату €1,2 млн в год.

В текущем сезоне Тикнизян забил восемь мячей в 23 матчах за «Локомотив», в том числе шесть в РПЛ.

«Зенит» перед зимней паузой расположился на втором месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 36 очков в 18 турах. «Локомотив» занимает четвертую строчку (31 очко).