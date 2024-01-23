 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

В «Локомотиве» рассказали о переговорах с «Зенитом» по переходу Тикнизяна

В «Локомотиве» сообщили, что ведут переговоры с «Зенитом» по трансферу Тикнизяна
Спортивный директор московского клуба Дмитрий Ульянов заявил, что переговоры действительно ведутся, но обошелся без деталей. Ранее сообщалось, что «Зенит» может купить защитника сборной Армении за €8 млн
Наир&nbsp;Тикнизян
Наир Тикнизян (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

«Локомотив» ведет переговоры с «Зенитом» по поводу трансфера в петербургский клуб защитника Наира Тикнизяна. Об этом «Матч ТВ» рассказал спортивный директор московского клуба Дмитрий Ульянов.

«Мы действительно находимся в процессе переговоров с «Зенитом» по Тикнизяну. Но какие‑либо детали мы не комментируем, так как это конфиденциальная информация», — сказал Ульянов.

«Зенит» собрался купить у «Локомотива» защитника сборной Армении
Спорт
Наир Тикнизян

Ранее 23 января журналист Иван Карпов сообщил, что сумма возможной сделки по трансферу 24-летнего защитника сборной Армении может составить €8 млн. По сведениям «Чемпионата», игроку предложили зарплату €1,2 млн в год.

В текущем сезоне Тикнизян забил восемь мячей в 23 матчах за «Локомотив», в том числе шесть в РПЛ.

«Зенит» перед зимней паузой расположился на втором месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 36 очков в 18 турах. «Локомотив» занимает четвертую строчку (31 очко).

 Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Медиа

Мнения ведущих экспертов и актуальные тренды в отраслях экономики

СберПро Медиа Цифровое развитие

Цифровая трансформация:  от осознания  до внедрения

СберПро Медиа Финансы

Разные грани золота для бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Новые рынки, рост  e-commerce  и цифровая трансформация: тренды бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Навигатор лидера:  как расти в карьере, учиться актуальному
и не выгорать

СберПро Медиа Интересное

Основные меры поддержки бизнеса на 2023—2024 годы

СберПро Медиа Интересное

Популярные технологии 2023 года  в практике российского бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Дайджест глобальных трендов: интернет вещей, рециклинг и «мягкие роботы»

СберПро Медиа Интересное

UI/UX/CX — «фронты» в битве платформ

СберПро Медиа Подкаст

Как изменились финансовые рынки: тренды и перспективы

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Локомотив Москва ФК Зенит Наир Тикнизян
Материалы по теме
Семак пожаловался на нехватку российских футболистов в «Зените»
Спорт
ЦСКА подписал контракт с защитником «Зенита»
Спорт
«Зенит» купил у лидирующего в РПЛ «Краснодара» футболиста сборной России
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 24 января
EUR ЦБ: 95,83 (-0,06) Инвестиции, 16:58 Курс доллара на 24 января
USD ЦБ: 87,92 (-0,05) Инвестиции, 16:58
Бельгия передаст Украине доходы от замороженных активов России Политика, 19:31
В Пхеньяне снесли «Арку Воссоединения» Северной Кореи с Южной Политика, 19:25
Путин дал старт Году семьи на выставке «Россия» Общество, 19:09
Депутат Матвеев ответил Кадырову словами «мне не стыдно извиниться» Политика, 19:03
Россиянин попал под санкции США за кражу медданных 10 млн австралийцев Политика, 19:00
В Госдуму внесли законопроект о выплатах супругам за длительный брак Общество, 18:51
Лавров встретился с исключившим мир на Украине без слова России министром Политика, 18:49
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Криштиану Роналду извинился за отмену матча с китайским клубом Слуцкого Спорт, 18:48
Стрелки Часов Судного дня оставили на 90 секундах до полуночи Политика, 18:47
Трех российских легкоатлетов выгнали со сборов за неявку на построение Спорт, 18:45
Дрон-камикадзе влетел в жилой дом в хуторе Лозовая Рудка Политика, 18:29
Отказ Китая от новых норм регулирования поддержал акции игровых компаний Инвестиции, 18:28
Путин пообещал подумать над льготной ипотекой на вторичном рынке Недвижимость, 18:23
Отбывший дисквалификацию за кокаин рекордсмен ЦСКА вернулся в клуб Спорт, 18:21