В «Локомотиве» рассказали о переговорах с «Зенитом» по переходу Тикнизяна
«Локомотив» ведет переговоры с «Зенитом» по поводу трансфера в петербургский клуб защитника Наира Тикнизяна. Об этом «Матч ТВ» рассказал спортивный директор московского клуба Дмитрий Ульянов.
«Мы действительно находимся в процессе переговоров с «Зенитом» по Тикнизяну. Но какие‑либо детали мы не комментируем, так как это конфиденциальная информация», — сказал Ульянов.
Ранее 23 января журналист Иван Карпов сообщил, что сумма возможной сделки по трансферу 24-летнего защитника сборной Армении может составить €8 млн. По сведениям «Чемпионата», игроку предложили зарплату €1,2 млн в год.
В текущем сезоне Тикнизян забил восемь мячей в 23 матчах за «Локомотив», в том числе шесть в РПЛ.
«Зенит» перед зимней паузой расположился на втором месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 36 очков в 18 турах. «Локомотив» занимает четвертую строчку (31 очко).
Мнения ведущих экспертов и актуальные тренды в отраслях экономики
Цифровая трансформация: от осознания до внедрения
Разные грани золота для бизнеса
Новые рынки, рост e-commerce и цифровая трансформация: тренды бизнеса
Навигатор лидера:
как расти в карьере, учиться актуальному
и не выгорать
Основные меры поддержки бизнеса на 2023—2024 годы
Популярные технологии 2023 года в практике российского бизнеса
Дайджест глобальных трендов: интернет вещей, рециклинг и «мягкие роботы»
UI/UX/CX — «фронты» в битве платформ
Как изменились финансовые рынки: тренды и перспективы