«Зенит» собрался купить у «Локомотива» защитника сборной Армении
«Зенит» находится на продвинутой стадии переговоров с «Локомотивом» по трансферу защитника сборной Армении Наира Тикнизяна. Об этом в своем телеграм-канале сообщил журналист Иван Карпов.
Сумма сделки может составить €8 млн.
«Чемпионат» сообщил, что «Зенит» предложил 24-летнему Тикнизяну зарплату €1,2 млн в год — это вдвое больше, чем он сейчас получает в «Локомотиве». «Спорт-Экспресс» отметил, что «Зенит» планирует подписать с футболистом пятилетний контракт.
Тикнизян ранее говорил, что может перейти в европейский клуб в зимнее трансферное окно.
Тикнизян играл за молодежную сборную России, но с прошлого года перешел в сборную Армении (десять матчей и один гол). В текущем сезоне футболист забил восемь мячей в 23 матчах за «Локомотив», в том числе шесть в РПЛ.
«Зенит» перед зимней паузой занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 36 очков в 18 турах. «Краснодар» лидирует (38), «Локомотив» расположился на четвертой строчке (31).
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