Джокович 11-й раз в карьере вышел в полуфинал Australian Open
Сербский теннисист Новак Джокович вышел в полуфинал Australian Open, первого в сезоне турнира «Большого шлема».
В 1/4 финала 36-летний серб, посеянный на турнире под первым номером, обыграл американца Тейлора Фритца, 12-ю ракетку мира, со счетом 7:6 (7:3), 4:6, 6:2, 6:3.
Примечательно, что в первых двух сетах у Джоковича было 15 брейк-пойнтов и впервые в карьере он не реализовал ни один из них. В итоге четыре брейк-пойта из 21 он все же смог реализовать. Серб выиграл все девять очных матчей у Фритца.
Следующим соперником Джоковича станет победитель пары Янник Синнер (Италия) — Андрей Рублев (Россия).
Серб сыграет в полуфинале Australian Open 11-й раз в своей карьере. Ранее он всегда выигрывал этот турнир, если доходил до этой стадии.
Джокович — десятикратный и действующий чемпион Australian Open. Серб выиграл уже 33 своих последних матча на этом турнире. Последнее поражение было в 2018 году от южнокорейца Чон Хёна.
Australian Open завершится 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $57,8 млн.
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