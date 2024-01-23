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Джокович 11-й раз в карьере вышел в полуфинал Australian Open

Джокович победил Фритца и 11-й раз в карьере вышел в полуфинал Australian Open
Первая ракетка мира в 1/4 финала обыграл американца Тейлора Фритца. Его следующим соперником будет итальянец Янник Синнер или россиянин Андрей Рублев
Новак Джокович
Новак Джокович (Фото: Julian Finney / Getty Images)

Сербский теннисист Новак Джокович вышел в полуфинал Australian Open, первого в сезоне турнира «Большого шлема».

В 1/4 финала 36-летний серб, посеянный на турнире под первым номером, обыграл американца Тейлора Фритца, 12-ю ракетку мира, со счетом 7:6 (7:3), 4:6, 6:2, 6:3.

Примечательно, что в первых двух сетах у Джоковича было 15 брейк-пойнтов и впервые в карьере он не реализовал ни один из них. В итоге четыре брейк-пойта из 21 он все же смог реализовать. Серб выиграл все девять очных матчей у Фритца.

Следующим соперником Джоковича станет победитель пары Янник Синнер (Италия) — Андрей Рублев (Россия).

Джокович первым сыграл 100 матчей на каждом турнире «Большого шлема»
Спорт
Новак Джокович

Серб сыграет в полуфинале Australian Open 11-й раз в своей карьере. Ранее он всегда выигрывал этот турнир, если доходил до этой стадии.

Джокович — десятикратный и действующий чемпион Australian Open. Серб выиграл уже 33 своих последних матча на этом турнире. Последнее поражение было в 2018 году от южнокорейца Чон Хёна.

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Australian Open завершится 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $57,8 млн.

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