Сборная Узбекистана по футболу вышла в плей-офф Кубка Азии
Футболисты сборной Узбекистана сыграли вничью с командой Австралии со счетом 1:1 в заключительном матче на групповом этапе Кубка Азии и вышли в плей-офф.
У австралийцев гол забил Мартин Бойл (45+1, с пенальти). В составе сборной Узбекистана отличился Азизбек Тургунбоев (78).
Полузащитник ЦСКА Аббос Файзуллаев вышел в основном составе и был заменен на 63-й минуте.
В параллельном матче в группе В сборная Сирии обыграла команду Индии со счетом 1:0.
В итоге Австралия (7 очков) и Узбекистан (5) вышли в 1/8 финала, Сирия (4) попала в плей-офф как одна из лучших команд, занявших третьи места, Индия (0) завершила борьбу на турнире, который проходит в Катаре.
Лучший результат Узбекистана на Кубке Азии — четвертое место в 2011 году. Соперник команды по 1/8 финала определится позднее.
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