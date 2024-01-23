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Сборная Узбекистана по футболу вышла в плей-офф Кубка Азии

Сборная Узбекистана по футболу вышла в плей-офф Кубка Азии
В заключительном матче группового этапа Узбекистан сыграл вничью с Австралией и вышел в плей-офф. Также из группы В в 1/8 финала квалифицировались австралийцы и сирийцы
Игроки сборной Узбекистана
Игроки сборной Узбекистана (Фото: Robert Cianflone / Getty Images)

Футболисты сборной Узбекистана сыграли вничью с командой Австралии со счетом 1:1 в заключительном матче на групповом этапе Кубка Азии и вышли в плей-офф.

У австралийцев гол забил Мартин Бойл (45+1, с пенальти). В составе сборной Узбекистана отличился Азизбек Тургунбоев (78).

Полузащитник ЦСКА Аббос Файзуллаев вышел в основном составе и был заменен на 63-й минуте.

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В параллельном матче в группе В сборная Сирии обыграла команду Индии со счетом 1:0.

В итоге Австралия (7 очков) и Узбекистан (5) вышли в 1/8 финала, Сирия (4) попала в плей-офф как одна из лучших команд, занявших третьи места, Индия (0) завершила борьбу на турнире, который проходит в Катаре.

Лучший результат Узбекистана на Кубке Азии — четвертое место в 2011 году. Соперник команды по 1/8 финала определится позднее.

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