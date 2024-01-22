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Сборная Таджикистана по футболу вышла в плей-офф дебютного Кубка Азии

Сборная Таджикистана по футболу вышла в плей-офф на дебютном Кубке Азии
В решающем матче группового этапа Таджикистан обыграл Ливан со счетом 2:1 и вышел в плей-офф. Также из группы А в 1/8 финала квалифицировались хозяева турнира катарцы
Игроки сборной Таджикистана
Игроки сборной Таджикистана (Фото: Robert Cianflone / Getty Images)

Футболисты сборной Таджикистана обыграли команду Ливана со счетом 2:1 в заключительном матче на групповом этапе Кубка Азии и вышли в плей-офф.

В составе победителей голы забили Парвизджон Умарбаев (80-я минута) и Нуриддин Хамрокулов (90+2). У проигравших отличился Бассель Джради (47).

На 56-й минуте красную карточку получил ливанский защитник Кассем Аль-Зейн.

В параллельном матче в группе А сборная Катара обыграла команду Китая со счетом 1:0.

Катар (9 очков) и Таджикистан (4) вышли в 1/8 финала, Китай (2) еще может попасть в плей-офф с третьего места, Ливан (1) завершил борьбу на турнире, который проходит в Катаре.

Сборная Таджикистана впервые в своей истории выступает в финальной части Кубка Азии. Соперник команды по 1/8 финала определится позднее.

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