Netflix купил права на трансляцию рестлинга за $5 млрд

Десятилетнее соглашение c World Wrestling Entertainment на трансляцию Monday Night Raw начнет действовать с января 2025 года. Флагманское шоу WWE сейчас выходит на телеканале USA Network

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Стриминговый сервис Netflix заключил контракт с рестлинг-промоушеном World Wrestling Entertainment (WWE) на трансляцию флагманского шоу WWE — Monday Night Raw. Об этом сообщает Financial Times.

Десятилетнее соглашение на сумму в $5 млрд начнет действовать с января 2025 года. Сейчас Monday Night Raw выходит на телеканале USA Network. Variety отмечает, что по действующему соглашению с NBCUniversal WWE получает $250–260 млн в год, от Netflix же сумма составит не менее $400 млн.

«Мы очень рады видеть WWE Raw с его огромной и страстной базой фанатов из разных поколений на Netflix, — сказала директор по контенту Netflix Бела Баджария. — Объединив наш охват, рекомендации и фандом с WWE, мы сможем доставить больше радости и пользы их аудитории и нашим подписчикам. Мы очень рады этому долгосрочному партнерству с WWE».

По условиям сделки, Netflix будет эксклюзивно транслировать Raw в США, Канаде, Великобритании, Латинской Америке и на других территориях, а со временем к ним будут добавлены новые страны и регионы. Netflix также станет телевизионным домом для всех шоу WWE за пределами США. Сюда входят еженедельные SmackDown и NXT, а также ежегодные лайв-шоу, такие как WrestleMania, SummerSlam и Royal Rumble, документальные фильмы, оригинальные сериалы и дополнительные проекты.

WWE Raw выходит в 1993 года. В России его транслировали телеканалы ТНТ (2002—2003, комментатором был Николай Фоменко), «2x2» (2011—2019) и «Матч! Боец» (2020—2022).

Ранее WWE продал права на SmackDown NBCUniversal и USA Network в рамках пятилетней сделки стоимостью $1,4 млрд. Также было объявлено, что NXT перейдет из USA Network на The CW. Источник, близкий к сделке, оценил ее примерно в $20–25 млн в год, также в течение пяти лет, сообщает Variety.