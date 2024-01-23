 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Netflix купил права на трансляцию рестлинга за $5 млрд

FT: Netflix купил права на трансляцию рестлинг-шоу WWE Raw за $5 млрд
Десятилетнее соглашение c World Wrestling Entertainment на трансляцию Monday Night Raw начнет действовать с января 2025 года. Флагманское шоу WWE сейчас выходит на телеканале USA Network
Фото: Ethan Miller / Getty Images
Фото: Ethan Miller / Getty Images

Стриминговый сервис Netflix заключил контракт с рестлинг-промоушеном World Wrestling Entertainment (WWE) на трансляцию флагманского шоу WWE — Monday Night Raw. Об этом сообщает Financial Times.

Десятилетнее соглашение на сумму в $5 млрд начнет действовать с января 2025 года. Сейчас Monday Night Raw выходит на телеканале USA Network. Variety отмечает, что по действующему соглашению с NBCUniversal WWE получает $250–260 млн в год, от Netflix же сумма составит не менее $400 млн.

Аудитория Netflix выросла, несмотря на введение платы за «общие» пароли
Технологии и медиа
Фото:Zuma / TASS

«Мы очень рады видеть WWE Raw с его огромной и страстной базой фанатов из разных поколений на Netflix, — сказала директор по контенту Netflix Бела Баджария. — Объединив наш охват, рекомендации и фандом с WWE, мы сможем доставить больше радости и пользы их аудитории и нашим подписчикам. Мы очень рады этому долгосрочному партнерству с WWE».

По условиям сделки, Netflix будет эксклюзивно транслировать Raw в США, Канаде, Великобритании, Латинской Америке и на других территориях, а со временем к ним будут добавлены новые страны и регионы. Netflix также станет телевизионным домом для всех шоу WWE за пределами США. Сюда входят еженедельные SmackDown и NXT, а также ежегодные лайв-шоу, такие как WrestleMania, SummerSlam и Royal Rumble, документальные фильмы, оригинальные сериалы и дополнительные проекты.

WWE Raw выходит в 1993 года. В России его транслировали телеканалы ТНТ (2002—2003, комментатором был Николай Фоменко), «2x2» (2011—2019) и «Матч! Боец» (2020—2022).

Ранее WWE продал права на SmackDown NBCUniversal и USA Network в рамках пятилетней сделки стоимостью $1,4 млрд. Также было объявлено, что NXT перейдет из USA Network на The CW. Источник, близкий к сделке, оценил ее примерно в $20–25 млн в год, также в течение пяти лет, сообщает Variety.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры
 Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Медиа

Мнения ведущих экспертов и актуальные тренды в отраслях экономики

СберПро Медиа Цифровое развитие

Цифровая трансформация:  от осознания  до внедрения

СберПро Медиа Финансы

Разные грани золота для бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Новые рынки, рост  e-commerce  и цифровая трансформация: тренды бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Навигатор лидера:  как расти в карьере, учиться актуальному
и не выгорать

СберПро Медиа Интересное

Основные меры поддержки бизнеса на 2023—2024 годы

СберПро Медиа Интересное

Популярные технологии 2023 года  в практике российского бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Дайджест глобальных трендов: интернет вещей, рециклинг и «мягкие роботы»

СберПро Медиа Интересное

UI/UX/CX — «фронты» в битве платформ

СберПро Медиа Подкаст

Как изменились финансовые рынки: тренды и перспективы

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Netflix рестлинг
Материалы по теме
Год без Disney и Netflix: как россияне смотрели кино в 2023 году
Технологии и медиа
Доходы пиратов выросли почти в 2 раза после ухода Netflix и Голливуда
Технологии и медиа
WSJ узнала о планах Netflix повысить цену на подписку без рекламы
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 23 января
EUR ЦБ: 95,89 (-0,5) Инвестиции, 22 янв, 16:51 Курс доллара на 23 января
USD ЦБ: 87,97 (-0,62) Инвестиции, 22 янв, 16:51
Изображение цифровой кошки в виде NFT продано на Sotheby's за $254 тыс. Крипто, 16:32
В Турции сообщили о прогрессе с оплатой экспорта в Россию в 4 секторах Финансы, 16:29
Очевидцы сообщили о перекрывшем движение ДТП на трассе Петербург-Москва Общество, 16:29
Netflix купил права на трансляцию рестлинга за $5 млрд Спорт, 16:28
Китайский регулятор убрал с сайта проект ограничения трат геймеров Технологии и медиа, 16:27
Хейли фразой «это не коронация» ответила на победу Трампа в Айове Политика, 16:17
Банк России не поддержал продление обязательной продажи валютной выручки Финансы, 16:13
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
В мэрии рассказали о планах на реновацию в рамках реализации проектов КРТ Город, 16:04
Рассел Кроу и Хелен Миррен стали номинантами на «Золотую малину» Life, 15:57
Милей ответил на забастовку против его 300 реформ Политика, 15:50
Учредителя «Академии частного инвестора» отправили в колонию на пять лет Бизнес, 15:46
Как совмещать успешную карьеру с семьей, учебой и хобби РБК и Газпромбанк, 15:45
Депутат обратилась в органы из-за выброшенной на свалку гумпомощи в ДНР Общество, 15:42
Экс-главу МВД Польши обследовали в больнице после голодовки в тюрьме Политика, 15:42