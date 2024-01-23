Гашек извинился перед украинцами за участие в открытии матча НХЛ
Двукратный обладатель Кубка Стэнли чех Доминик Гашек в соцсети Х извинился перед всеми украинцами за то, что на прошлой неделе принял участие в церемонии перед одним из матчей регулярного чемпионата НХЛ.
Гашек 18 января поучаствовал в церемонии перед началом матча между «Баффало Сэйбрз» и «Чикаго Блэкхокс».
«Во время моего ежегодного визита (делового и благотворительного) в Баффало я принял приглашение от друзей на игру НХЛ. В то же время, по просьбе болельщиков и «Баффало», я согласился поучаствовать в стартовой церемонии. <...> Считаю свое участие огромной ошибкой. Хочу извиниться перед всеми украинскими воинами и всем украинским народом, которые героически защищают не только свою родину, но и всю Европу от империалистического врага», — написал Гашек.
По словам Гашека, подобное больше не повторится. «Хочу извиниться перед фанатам, которые меня поддерживали и продолжают поддерживать, и перед всеми, кого я разочаровал своим поступком. Мне очень трудно его оправдать. Могу вам обещать, что подобная ситуация больше не повторится», — добавил чех.
Гашек после начала российской спецоперации на Украине неоднократно высказывался против выступления хоккеистов из России в НХЛ.
58-летний Гашек — один из лучших вратарей в истории хоккея. Он является членом Зала славы хоккея, клуб НХЛ «Баффало Сейбрз» вывел из обращения его игровой номер. В конце карьеры Гашек выступал за московский «Спартак» (2010–2011).
Мнения ведущих экспертов и актуальные тренды в отраслях экономики
Цифровая трансформация: от осознания до внедрения
Разные грани золота для бизнеса
Новые рынки, рост e-commerce и цифровая трансформация: тренды бизнеса
Навигатор лидера:
как расти в карьере, учиться актуальному
и не выгорать
Основные меры поддержки бизнеса на 2023—2024 годы
Популярные технологии 2023 года в практике российского бизнеса
Дайджест глобальных трендов: интернет вещей, рециклинг и «мягкие роботы»
UI/UX/CX — «фронты» в битве платформ
Как изменились финансовые рынки: тренды и перспективы