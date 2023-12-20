Футболиста «Динамо» Тюкавина признали лучшим игроком ноября и декабря в РПЛ

Футболиста «Динамо» признали лучшим игроком ноября и декабря в РПЛ

Нападающий Константин Тюкавин первым из игроков «Динамо» получил подобную награду. Среди номинантов также были Квинси Промес («Спартак»), Максим Глушенков («Локомотив»), Матео Кассьерра («Зенит») и Руслан Безруков («Рубин»)

Константин Тюкавин (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин получил награду лучшему футболисту месяца в Российской премьер-лиге (РПЛ) по итогам ноября и декабря. Об этом сообщается на сайте РПЛ.

В ноябре и декабре форвард отметился результативным действием в каждом матче. Он забил в четырех играх подряд — «Сочи», «Оренбургу», ЦСКА и «Рубину». В играх с ЦСКА и «Факелом» на счету футболиста результативные передачи.

На награду также претендовали Квинси Промес («Спартак»), Максим Глушенков («Локомотив»), Матео Кассьерра («Зенит») и Руслан Безруков («Рубин»).

Тюкавин стал лучшим в двух голосованиях из трех — среди экспертов РПЛ (три голоса из пяти) и болельщиков (50%). У комментаторов «Матч Премьер» большинство голосов получил Глушенков.

Тюкавин ранее претендовал на награду по итогам июля и августа, но тогда лучшим признали Бенхамина Гарре из «Крыльев Советов». Форвард стал первым футболистом «Динамо», получившим эту премию.

«Динамо» перед зимней паузой в РПЛ занимает третье место, набрав 32 очка в 18 турах. Лидирует «Краснодар» (38).