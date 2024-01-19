Джокович первым сыграл 100 матчей на каждом турнире «Большого шлема»
Лидер мирового рейтинга серб Новак Джокович стал первым теннисистом в открытой эре (с 1968 года), кому удалось сыграть по 100 матчей на каждом из четырех турниров «Большого шлема». Об этом сообщает Opta.
В эти минуты 36-летний Джокович проводит матч третьего круга Australian Open против аргентинца Томаса Этчеверри. Это его 100-й матч на первом в сезоне турнире «Большого шлема» (91 победа).
Джокович сыграл 108 матчей на «Ролан Гаррос» (92 победы), 103 матча на Уимблдоне (92) и 101 матч на US Open (88).
Серб — 24-кратный победитель турниров «Большого шлема», на Australian Open он победил десять раз, в том числе в прошлом сезоне.
Australian Open завершится 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $57,8 млн.
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