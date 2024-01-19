Джокович первым сыграл 100 матчей на каждом турнире «Большого шлема»

Джокович первым в истории сыграл 100 матчей на каждом турнире «Большого шлема»

Сербский теннисист в пятницу проводит свою 100-ю встречу на Australian Open — в третьем круге против аргентинца Томаса Этчеверри

Новак Джокович (Фото: Phil Walter / Getty Images)

Лидер мирового рейтинга серб Новак Джокович стал первым теннисистом в открытой эре (с 1968 года), кому удалось сыграть по 100 матчей на каждом из четырех турниров «Большого шлема». Об этом сообщает Opta.

В эти минуты 36-летний Джокович проводит матч третьего круга Australian Open против аргентинца Томаса Этчеверри. Это его 100-й матч на первом в сезоне турнире «Большого шлема» (91 победа).

Джокович сыграл 108 матчей на «Ролан Гаррос» (92 победы), 103 матча на Уимблдоне (92) и 101 матч на US Open (88).

Серб — 24-кратный победитель турниров «Большого шлема», на Australian Open он победил десять раз, в том числе в прошлом сезоне.

Australian Open завершится 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $57,8 млн.