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Чимаев потребовал от главы UFC организовать ему чемпионский бой

Чимаев потребовал от главы UFC сдержать обещание и организовать ему бой за титул
Боец хочет провести поединок за титул чемпиона в среднем весе на турнире UFC 300 в апреле. Сейчас титулом владеет Дрикус дю Плесси из ЮАР
Хамзат Чимаев
Хамзат Чимаев (Фото: James Gilbert / Getty Images)

Боец UFC чеченского происхождения Хамзат Чимаев потребовал от промоушена организовать ему титульный бой на турнире UFC 300 в апреле. Об этом он заявил ESPN.

«Все эти парни дрались друг с другом, и только я остаюсь непобежденным. Мне пообещали, что после боя с Усманом я обязательно буду драться за титул. Я выиграл этот бой, поэтому не знаю, что происходит. Я слышал, как [глава UFC] Дэйна Уайт сказал: «Не думаю, что Хамзат будет следующим в борьбе за титул». Это чушь... Если ты мне что-то обещаешь, ты должен за это ответить», — сказал Чимаев.

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Чимаев считает, что он обязан провести поединок за титул. «По моему мнению, это должен быть я. Я попросил [главного коммерческого директора UFC Хантера Кэмпбелла] позволить мне драться на UFC 300. Посмотрим, что они скажут», — добавил боец.

29-летний Чимаев в октябре на турнире UFC 294 победил раздельным решением судей экс-чемпиона в полусреднем весе Камару Усмана, продлив победную серию в ММА до 13 побед. Позднее Дэйна Уайт говорил, что хочет организовать Чимаеву бой за чемпионский титул в среднем весе.

Уроженец Чечни Чимаев выступает в UFC с 2020 года. Первые две победы в UFC Чимаев, который сейчас выступает под флагом ОАЭ, одержал за рекордно короткий отрезок времени — десять дней.

21 января новым чемпионом UFC в среднем весе стал Дрикус дю Плесси из ЮАР, победивший американца Шона Стриклэнда.

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Турнир UFC 300 пройдет 13 апреля. В карде турнира сейчас среди прочих заявлен бой россиянина Армана Царукяна и бразильца Чарльза Оливейры — его победитель проведет титульный поединок с российским чемпионом в легком весе Исламом Махачевым.

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Иван Витченко Иван Витченко
смешанные единоборства (ММА) UFC Хамзат Чимаев
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