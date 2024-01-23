«Интер» завоевал Суперкубок Италии
Футболисты «Интера» обыграли «Наполи» в финальном матче Суперкубка Италии.
Встреча завершилась со счетом 0:1. Единственный гол забил Лаутааро Марти́нес в добавленную ко второму тайму минуту.
«Интер» завоевал Суперкубок Италии восьмой раз в своей истории (1989, 2005, 2006, 2008, 2010, 2021, 2022, 2023) ЛИБО «Наполи» завоевал Суперкубок Италии третий раз в своей истории.
Розыгрыш Суперкубка второй год подряд прошел в Эр-Рияде (Саудовская Аравии) и впервые с участием четырех команд. Это были «Наполи» (чемпион), «Лацио» (серебряный призер), «Интер» (обладатель Кубка Италии) и «Фиорентина» (финалист Кубка).
В полуфиналах «Наполи» победил «Фиорентину» (3:0), «Интер» обыграл «Лацио» (3:0).
Мнения ведущих экспертов и актуальные тренды в отраслях экономики
Цифровая трансформация: от осознания до внедрения
Разные грани золота для бизнеса
Новые рынки, рост e-commerce и цифровая трансформация: тренды бизнеса
Навигатор лидера:
как расти в карьере, учиться актуальному
и не выгорать
Основные меры поддержки бизнеса на 2023—2024 годы
Популярные технологии 2023 года в практике российского бизнеса
Дайджест глобальных трендов: интернет вещей, рециклинг и «мягкие роботы»
UI/UX/CX — «фронты» в битве платформ
Как изменились финансовые рынки: тренды и перспективы