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«Интер» завоевал Суперкубок Италии

«Интер» завоевал Суперкубок Италии
В финальном матче, который прошел в Эр-Рияде, «Интер» обыграл «Наполи» со счетом 0:1
Фото: Massimo Paolone / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Massimo Paolone / Keystone Press Agency / Global Look Press

Футболисты «Интера» обыграли «Наполи» в финальном матче Суперкубка Италии.

Встреча завершилась со счетом 0:1. Единственный гол забил Лаутааро Марти́нес в добавленную ко второму тайму минуту.

«Интер» завоевал Суперкубок Италии восьмой раз в своей истории (1989, 2005, 2006, 2008, 2010, 2021, 2022, 2023) ЛИБО «Наполи» завоевал Суперкубок Италии третий раз в своей истории.

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Игроки &laquo;Наполи&raquo;

Розыгрыш Суперкубка второй год подряд прошел в Эр-Рияде (Саудовская Аравии) и впервые с участием четырех команд. Это были «Наполи» (чемпион), «Лацио» (серебряный призер), «Интер» (обладатель Кубка Италии) и «Фиорентина» (финалист Кубка).

В полуфиналах «Наполи» победил «Фиорентину» (3:0), «Интер» обыграл «Лацио» (3:0).

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«Интер» сыграет с «Наполи» в финале Суперкубка Италии
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