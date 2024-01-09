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Футболистов «Наполи» закрыли в отеле после очередного поражения

Футболистов «Наполи» закрыли в отеле после разгрома от «Торино»
Безвыигрышная серия чемпионов Италии достигла четырех матчей, команда опустилась на девятое место в турнирной таблице. В воскресенье «Наполи» разгромно проиграл «Торино»
Игроки &laquo;Наполи&raquo;
Игроки «Наполи» (Фото: Valerio Pennicino / Getty Images)

Футболисты «Наполи» будут готовиться к следующему матчу чемпионата Италии против «Салернитаны» в закрытом режиме в одном из отелей Неаполя. Об этом сообщает La Gazetta dello Sport.

В воскресенье, 7 января, «Наполи» разгромно проиграл «Торино» (0:3) в 19-м туре. Чемпионы Италии прошлого сезона уступили уже в четырех из последних шести матчей в серии А и опустились на девятое место в турнирной таблице.

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После очередной неудачи президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис решил закрыть футболистов, но не на базе, а в отеле Serapide, где они будут тренироваться большую часть этой недели.

Домашняя встреча 20-го тура против «Салернитаны» состоится 13 января.

После чемпионского сезона пост главного тренера «Наполи» покинул Лучано Спаллетти. Команду возглавил Руди Гарсия, но проработал только до ноября, после чего его сменил Вальтер Маццари.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Наполи
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