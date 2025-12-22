Российского боксера не стали лишать победы на ЧМ за укус соперника за ухо

Российского боксера Шумкова не стали лишать победы на ЧМ за укус соперника

Всеволод Шумков в финале чемпионата мира IBA укусил узбекистанца Халокова. IBA не увидела оснований пересматривать итоги поединка. При этом россиянину еще могут выписать штраф

Всеволод Шумков (Фото: Алексей Коновалов / ТАСС)

Международная ассоциация бокса (IBA) оставила в силе результаты боя за золото чемпионата мира в весовой категории до 60 кг, в котором победил укусивший соперника россиянин Всеволод Шумков. Об этом сообщила пресс-служба IBA.

Шумков в финале турнира в Дубае 13 декабря победил олимпийского чемпиона Парижа Абдумалика Халокова из Узбекистана.

Генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин 16 декабря сообщил, что Шумкова ждут санкции. В концовке третьего раунда российский боксер укусил Халокова за ухо, узбекистанская федерация обещала подать апелляцию.

В IBA заявили, что касание Шумковым уха соперника выглядело случайным и не повлияло на поединок, рефери не вмешался, Халоков не выражал протест, а его федерация апелляцию до окончания турнира не подала. Таким образом, оснований для изменения результата нет.

При этом Шумкова еще может оштрафовать Независимое подразделение по обеспечению честности в боксе (BIIU).

IBA еще в 2023 году лишилась признания Международного олимпийского комитета (МОК). Олимпийский турнир по боксу в 2028 году проведет World Boxing, которую возглавляет Геннадий Головкин.