Боксер Шумков принес сборной России первое золото на ЧМ в Дубае

В финале в весовой категории до 60 кг россиянин победил олимпийского чемпиона Абдумалика Халокова из Узбекистана

Всеволод Шумков (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Российский боксер Всеволод Шумков завоевал золотую медаль на чемпионате мира, который проходит в Дубае.

В финале в весовой категории до 60 кг Шумков победил олимпийского чемпиона Парижа Абдумалика Халокова из Узбекистана.

Это первая золотая награда для российской команды в Дубае.

При этом в 13 весовых категориях в решающие поединки вышли 12 российских боксеров. Единственным из россиян, кто не сумел пробиться в финал, стал Андрей Пегливанян (до 57 кг).

Ранее 13 декабря Эдмонд Худоян (до 48 кг), Байр Батлаев (до 51 кг) и Вячеслав Рогозин (до 54 кг) свои финалы проиграли.

Общий призовой фонд турнира под эгидой Международной ассоциации бокса (IBA) составляет рекордные $8,32 млн. Победители чемпионата мира получат по $300 тыс., а за второе и третье место — $150 тыс. и $75 тыс. соответственно. Российские спортсмены выступают на турнире со своим флагом и гимном.

При этом IBA еще в 2023 году лишилась признания Международного олимпийского комитета (МОК), World Boxing, ее конкурент, в марте получила право провести олимпийский турнир по боксу в 2028 году.