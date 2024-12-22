Конькобежец Кулижников заявил, что скептически отнесся к допуску ISU
Действующий рекордсмен мира в конькобежном спорте Павел Кулижников заявил «Спорт-Экспрессу», что не считает хорошей идеей выступление в нейтральном статусе.
Международный союз конькобежцев (ISU) допустил россиян к отбору на Олимпиаду, выделив по одной квоте в каждом виде программы.
«Будет много неприятных инцидентов, которые уже случались до этого. Могут за месяц до Олимпиады отозвать статус, могут какой-нибудь мельдоний найти, как уже бывало», — сказал Кулижников, отметив, что «не на все будет согласен».
Конькобежец добавил, что, скорее всего, ему не дадут нейтральный статус из-за дисквалификации за допинг, хотя этого и нет в критериях допуска.
На прошедшем чемпионате России Кулижников не попал в призеры на дистанциях 500 и 1000 метров, но неожиданно взял серебро на 1500 м. Провал на своих привычных дистанциях конькобежец объяснил тем, что на тот момент еще не было новостей о допуске и «особо напрягаться не хотелось».
Кулижникову принадлежит рекорд мира на дистанции 500 м, он трёхкратный чемпион мира в спринтерском многоборье, пятикратный чемпион мира на отдельных дистанциях.
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