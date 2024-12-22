Гол и пас Мбаппе помогли «Реалу» победить «Севилью»
Мадридский «Реал» победил «Севилью» в 18-м туре чемпионата Испании со счетом 4:2.
У победителей голы на счету Килиана Мбаппе (10-я минута), Федерико Вальверде (20), Родриго (34) и Браима Диаса (53).
У «Севильи» забили Исаак Ромеро (35) и Доди Лукебакио (85).
Мбаппе впервые записал на свой счет гол и пас в двух матчах «Реала» подряд. В предыдущий раз ему удавалось это в ПСЖ в январе.
Вальверде в пятый раз забил из-за пределов штрафной в этом сезоне (во всех турнирах) — это лучший результат среди игроков топ-5 лиг Европы.
Родриго в последних трех матчах за мадридцев забил три мяча и сделал две передачи, набрав столько же очков по системе «гол плюс пас», сколько во всех предыдущих играх сезона (5 в 18).
Следующим соперником «Реала» будет «Валенсия» 3 января. С этим же клубом севильский клуб сыграет 11 января.
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