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Гол и пас Мбаппе помогли «Реалу» победить «Севилью»

Гол и пас Мбаппе помогли «Реалу» победить «Севилью» в чемпионате Испании
«Реал» одержал победу со счетом 4:2. Мбаппе впервые записал на свой гол и пас в двух матчах подряд за мадридский клуб
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе (Фото: Angel Martinez / Getty Images)

Мадридский «Реал» победил «Севилью» в 18-м туре чемпионата Испании со счетом 4:2.

У победителей голы на счету Килиана Мбаппе (10-я минута), Федерико Вальверде (20), Родриго (34) и Браима Диаса (53).

У «Севильи» забили Исаак Ромеро (35) и Доди Лукебакио (85).

Мбаппе впервые записал на свой счет гол и пас в двух матчах «Реала» подряд. В предыдущий раз ему удавалось это в ПСЖ в январе.

Вальверде в пятый раз забил из-за пределов штрафной в этом сезоне (во всех турнирах) — это лучший результат среди игроков топ-5 лиг Европы.

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Родриго в последних трех матчах за мадридцев забил три мяча и сделал две передачи, набрав столько же очков по системе «гол плюс пас», сколько во всех предыдущих играх сезона (5 в 18).

Следующим соперником «Реала» будет «Валенсия» 3 января. С этим же клубом севильский клуб сыграет 11 января.

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Теги
Анна Сатдинова
Футбол Реал Мадрид ФК Севилья чемпионат Испании по футболу Килиан Мбаппе
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