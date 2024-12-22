«Спартак» победил минское «Динамо» в вынесенном матче КХЛ в Ташкенте
Московский «Спартак» одержал победу над минским «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ, который прошел в Ташкенте в рамках проекта KHL World Games.
Игра завершилась в овертайме со счетом 3:2 в пользу «красно-белых», у которых отличились Андрей Локтионов (17-я минута), Николай Голдобин (53) и Адам Ружичка (61).
У минчан забивали Егор Бориков (16) и Роман Горбунов (45).
Встречу на «Хумо-Арене» посетили 9405 зрителей.
«Спартак» в третий раз играл вынесенный матч в КХЛ — в 2010-м «красно-белые» проиграли СКА со счетом 1:5 в Давосе (Швейцария), а в 2018-м уступили «Йокериту» в Таллине (3:4 в овертайме).
В предыдущий раз вынесенный матч КХЛ проходил в Дубае между казанским «Ак Барсом» и омским «Авангардом» в декабре 2021 года (3:1).
Узбекистан стал 16-й страной, где прошел матч КХЛ. Глава лиги Алексей Морозов заявил перед игрой, что ее посетят представители 13 стран, в том числе Армении, Грузии, ОАЭ, Казахстана. «Всем интересно посмотреть, как пройдет игра в Узбекистане. Будем разговаривать и интересоваться о том, какие планы в этих странах по развитию клубного профессионального хоккея», — сказал Морозов.
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