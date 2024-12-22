 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

«Спартак» победил минское «Динамо» в вынесенном матче КХЛ в Ташкенте

KHL World Games: «Спартак» победил минское «Динамо» в Ташкенте
«Спартак» выиграл со счетом 3:2 благодаря шайбе Ружички в овертайме. Игру посетили более 9 тыс. зрителей
Фото: Телеграм-канал ХК «Спартак»
Фото: Телеграм-канал ХК «Спартак»

Московский «Спартак» одержал победу над минским «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ, который прошел в Ташкенте в рамках проекта KHL World Games.

Игра завершилась в овертайме со счетом 3:2 в пользу «красно-белых», у которых отличились Андрей Локтионов (17-я минута), Николай Голдобин (53) и Адам Ружичка (61).

У минчан забивали Егор Бориков (16) и Роман Горбунов (45).

Встречу на «Хумо-Арене» посетили 9405 зрителей.

ЦСКА одержал восьмую победу подряд в чемпионате КХЛ
Спорт
Фото:Официальный сайт ПХК ЦСКА

«Спартак» в третий раз играл вынесенный матч в КХЛ — в 2010-м «красно-белые» проиграли СКА со счетом 1:5 в Давосе (Швейцария), а в 2018-м уступили «Йокериту» в Таллине (3:4 в овертайме).

В предыдущий раз вынесенный матч КХЛ проходил в Дубае между казанским «Ак Барсом» и омским «Авангардом» в декабре 2021 года (3:1).

Узбекистан стал 16-й страной, где прошел матч КХЛ. Глава лиги Алексей Морозов заявил перед игрой, что ее посетят представители 13 стран, в том числе Армении, Грузии, ОАЭ, Казахстана. «Всем интересно посмотреть, как пройдет игра в Узбекистане. Будем разговаривать и интересоваться о том, какие планы в этих странах по развитию клубного профессионального хоккея», — сказал Морозов.

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

Набиуллина рассказала о своих пожеланиях к Деду Морозу

Производитель алкоголя из КНДР подал заявку на регистрацию знака в России

В Краснодарском крае обнаружили повторные выбросы мазута

Рыльск в Курской области подвергся массированному обстрелу. Видео

Погибшему генералу Кириллову посмертно присвоено звание Героя России

Прогнозы на 2025 год от экономиста Михаила Задорнова

Как изменятся штрафы с 1 января. Инфографика

Хуснуллин оценил нехватку рабочей силы на стройках

Что будет с ценами на новостройки в 2025 году

Индекс финансового стресса для России приблизился к годовым максимумам

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Хоккей КХЛ Ташкент ХК Спартак ХК Динамо Минск
Материалы по теме
Клуб КХЛ «Автомобилист» обменял канадца с российским паспортом в «Сибирь»
Спорт
«Авангард» пропустил две шайбы за 11 секунд и проиграл «Ладе» в КХЛ
Спорт
СКА в овертайме обыграл «Адмирал» в матче КХЛ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама. ООО «БОРК Импорт»

Лента новостей
Курс евро на 21 декабря
EUR ЦБ: 106,54 (-1,41) Инвестиции, 20 дек, 18:16 Курс доллара на 21 декабря
USD ЦБ: 102,34 (-1,08) Инвестиции, 20 дек, 18:16
Гол и пас Мбаппе помогли «Реалу» победить «Севилью»Спорт, 20:43
На юге Бразилии частный самолет рухнул на жилые кварталыОбщество, 20:41
Топливо в убыток: как стать крупным игроком на рынке нефтепродуктовРБК и Альфа-Лизинг, 20:29
Потанин призвал IIHF сначала извиниться, а потом допускать сборную РоссииСпорт, 20:25
BMW сообщила о пресечении канала экспорта люксовых автомобилей в РоссиюБизнес, 20:23
Глава МИД Турции заявил о необходимости снять санкции с СирииПолитика, 20:01
Telegraph рассказала о строительстве «балтийского хребта» НАТО в ТаллинеПолитика, 19:55
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Сколько стоит взломать ваш бизнес. ТестРБК и Кибериспытание, 19:45
На Кубани от загрязнения нефтепродуктами очистили более 39 км берегаОбщество, 19:44
«Спартак» победил минское «Динамо» в вынесенном матче КХЛ в ТашкентеСпорт, 19:41
В Кремле началась встреча Путина и премьера Словакии ФицоПолитика, 19:33
Министр обороны Польши объяснил, почему не сбивали российские дроныПолитика, 19:27
Команда Андрея Рублева выиграла выставочный турнир World Tennis LeagueСпорт, 19:26
Умер пытавшийся угнать самолет для перелета в Израиль советский диссидентОбщество, 19:09