«Манчестер Сити» проиграл шестой раз в восьми последних матчах АПЛ
Футболисты «Манчестер Сити» проиграли «Астон Вилле» со счетом 1:2 в гостевом матче 17-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
В составе победителей голы забили Джон Дуран (16-я минута) и Морган Роджерс (65). У проигравших отличился Фил Фоден (90+4).
«Манчестер Сити», действующий чемпион, проиграл уже шестой раз в восьми последних матчах в АПЛ.
«Манчестер Сити» набрал 27 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. «Астон Вилла», которую возглавляет бывший тренер московского «Спартака» Унаи Эмери, с 28 очками поднялась на пятую строчку.
В следующем туре подопечные Хосепа Гвардиолы 26 декабря примут «Эвертон», «Астон Вилла» в тот же день в гостях сыграет с «Ньюкаслом».
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