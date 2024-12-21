«Манчестер Сити» проиграл шестой раз в восьми последних матчах АПЛ

Подопечные Хосепа Гвардиолы уступили «Астон Вилле» со счетом 1:2

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола (слева) (Фото: Shaun Botterill / Getty Images)

Футболисты «Манчестер Сити» проиграли «Астон Вилле» со счетом 1:2 в гостевом матче 17-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

В составе победителей голы забили Джон Дуран (16-я минута) и Морган Роджерс (65). У проигравших отличился Фил Фоден (90+4).

«Манчестер Сити», действующий чемпион, проиграл уже шестой раз в восьми последних матчах в АПЛ.

«Манчестер Сити» набрал 27 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. «Астон Вилла», которую возглавляет бывший тренер московского «Спартака» Унаи Эмери, с 28 очками поднялась на пятую строчку.

В следующем туре подопечные Хосепа Гвардиолы 26 декабря примут «Эвертон», «Астон Вилла» в тот же день в гостях сыграет с «Ньюкаслом».