 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

«Манчестер Сити» проиграл шестой раз в восьми последних матчах АПЛ

Подопечные Хосепа Гвардиолы уступили «Астон Вилле» со счетом 1:2
Главный тренер &laquo;Манчестер Сити&raquo; Хосеп Гвардиола (слева)
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола (слева) (Фото: Shaun Botterill / Getty Images)

Футболисты «Манчестер Сити» проиграли «Астон Вилле» со счетом 1:2 в гостевом матче 17-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

В составе победителей голы забили Джон Дуран (16-я минута) и Морган Роджерс (65). У проигравших отличился Фил Фоден (90+4).

«Манчестер Сити», действующий чемпион, проиграл уже шестой раз в восьми последних матчах в АПЛ.

«Манчестер Сити» отчитался о рекордных в истории АПЛ доходах
Спорт
Фото:Catherine Ivill / Getty Images

«Манчестер Сити» набрал 27 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. «Астон Вилла», которую возглавляет бывший тренер московского «Спартака» Унаи Эмери, с 28 очками поднялась на пятую строчку.

В следующем туре подопечные Хосепа Гвардиолы 26 декабря примут «Эвертон», «Астон Вилла» в тот же день в гостях сыграет с «Ньюкаслом».

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Набиуллина рассказала о своих пожеланиях к Деду Морозу

Производитель алкоголя из КНДР подал заявку на регистрацию знака в России

В Краснодарском крае обнаружили повторные выбросы мазута

Рыльск в Курской области подвергся массированному обстрелу. Видео

Погибшему генералу Кириллову посмертно присвоено звание Героя России

Прогнозы на 2025 год от экономиста Михаила Задорнова

Как изменятся штрафы с 1 января. Инфографика

Хуснуллин оценил нехватку рабочей силы на стройках

Что будет с ценами на новостройки в 2025 году

Индекс финансового стресса для России приблизился к годовым максимумам

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Английская премьер-лига (АПЛ) Манчестер Сити Астон Вилла
Материалы по теме
TBR Football узнало об интересе «Манчестер Сити» к лучшему бомбардиру РПЛ
Спорт
Болельщик «Манчестер Сити» умер на стадионе на дерби с МЮ
Спорт
МЮ забил два гола за две минуты и вырвал победу у «Манчестер Сити»
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама. ООО «БОРК Импорт»

Лента новостей
Курс евро на 21 декабря
EUR ЦБ: 106,54 (-1,41) Инвестиции, 20 дек, 18:16 Курс доллара на 21 декабря
USD ЦБ: 102,34 (-1,08) Инвестиции, 20 дек, 18:16
В МВД разъяснили ситуацию с вручением паспортов заключенным в колонииОбщество, 18:43
В отделении Сбербанка в Петербурге взорвали банкоматОбщество, 18:32
Кокорин забил гол ударом пяткой в матче чемпионата Кипра. ВидеоСпорт, 18:28
Минобороны сообщило о перехвате трех дронов ВСУ над КрымомПолитика, 18:19
«Авангард» пропустил две шайбы за 11 секунд и проиграл «Ладе» в КХЛСпорт, 18:16
Как получить государственную надбавку к пенсииРБК и ВТБ, 18:10
В ВСУ опровергли данные Guardian о массовом переводе бойцов ПВО в пехотуПолитика, 18:07
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Погибшего подполковника Поликарпова посмертно наградили орденом МужестваПолитика, 18:02
Владислав Дикиджи выиграл чемпионат России по фигурному катаниюСпорт, 17:58
В МИДе Турции назвали сирийцев ответственными за решение по базам РоссииПолитика, 17:58
Захарова призвала дать жесткую оценку удару дронов в КазаниПолитика, 17:37
Spiegel узнал о предупреждениях Эр-Рияда властям ФРГ об угрозе терактаПолитика, 17:32
Куда любит ездить шеф-повар и совладелец ресторанов Selfie, Гвидон и IKRAРБК и Wey, 17:30
«Манчестер Сити» проиграл шестой раз в восьми последних матчах АПЛСпорт, 17:25