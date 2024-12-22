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Березуцкий потерпел первое поражение во главе азербайджанского «Сабаха»

Василий Березуцкий потерпел первое поражение во главе азербайджанского «Сабаха»
«Сабах» Березуцкого уступил «Шамахы» в гостях со счетом 1:3. В предыдущих четырех матчах под руководством российского тренера «Сабах» одержал три победы и один раз сыграл вничью
Василий Березуцкий
Василий Березуцкий (Фото: ЦСКА / Global Look Press)

Василий Березуцкий впервые потерпел поражение в качестве главного тренера «Сабаха», уступив «Шамахы» в 18-м туре чемпионата Азербайджана.

Матч в Шемахы завершился проигрышем «Сабаха» со счетом 1:3.

Березуцкий возглавил «Сабах» 25 ноября. С тех пор команда вышла в четвертьфинал Кубка Азербайджана, а в чемпионате выиграла два матча и еще один завершила вничью.

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Спорт
Василий Березуцкий

«Сабах» занимает пятое место в чемпионате, «Шамахы» — седьмое. В турнире участвует десять клубов.

В качестве тренера Березуцкий работал в штабах ЦСКА, «Краснодара», голландского «Витесса» и «Шанхай Шэньхуа».

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Футбол Василий Березуцкий
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