Березуцкий потерпел первое поражение во главе азербайджанского «Сабаха»
Василий Березуцкий впервые потерпел поражение в качестве главного тренера «Сабаха», уступив «Шамахы» в 18-м туре чемпионата Азербайджана.
Матч в Шемахы завершился проигрышем «Сабаха» со счетом 1:3.
Березуцкий возглавил «Сабах» 25 ноября. С тех пор команда вышла в четвертьфинал Кубка Азербайджана, а в чемпионате выиграла два матча и еще один завершила вничью.
«Сабах» занимает пятое место в чемпионате, «Шамахы» — седьмое. В турнире участвует десять клубов.
В качестве тренера Березуцкий работал в штабах ЦСКА, «Краснодара», голландского «Витесса» и «Шанхай Шэньхуа».
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