Березуцкий потерпел первое поражение во главе азербайджанского «Сабаха»

«Сабах» Березуцкого уступил «Шамахы» в гостях со счетом 1:3. В предыдущих четырех матчах под руководством российского тренера «Сабах» одержал три победы и один раз сыграл вничью

Василий Березуцкий (Фото: ЦСКА / Global Look Press)

Василий Березуцкий впервые потерпел поражение в качестве главного тренера «Сабаха», уступив «Шамахы» в 18-м туре чемпионата Азербайджана.

Матч в Шемахы завершился проигрышем «Сабаха» со счетом 1:3.

Березуцкий возглавил «Сабах» 25 ноября. С тех пор команда вышла в четвертьфинал Кубка Азербайджана, а в чемпионате выиграла два матча и еще один завершила вничью.

«Сабах» занимает пятое место в чемпионате, «Шамахы» — седьмое. В турнире участвует десять клубов.

В качестве тренера Березуцкий работал в штабах ЦСКА, «Краснодара», голландского «Витесса» и «Шанхай Шэньхуа».