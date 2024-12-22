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Четырех футболисток задержали за расизм в полуфинале турнира в Бразилии

Четырех футболисток «Ривер Плейт» задержали за расизм в матче Brasil Ladies Cup
Футболистка «Ривер Плейт» начала изображать обезьяну перед болбоем в матче Brasil Ladies Cup с «Гремио». Началась потасовка, гостьи получили шесть красных карточек, им засчитали поражение. Четырех игроков задержала полиция
Фото: Ryan Hunt / Getty Images
Фото: Ryan Hunt / Getty Images

Четыре игрока аргентинского «Ривер Плейт» были задержаны полицией бразильcкого Сан-Паулу за расистский инцидент в полуфинальном матче Brasil Ladies Cup, сообщает AP.

Пятничный матч остановили в первом тайме после того, как Кандела Диас из аргентинского клуба начала изображать обезьяну перед болбоем. В начавшейся потасовке поучаствовали игроки обеих команд, после чего «Гремио» в знак протеста покинул поле.

Арбитр показал аргентинским игрокам шесть красных карточек и досрочно завершил матч из-за того, что у «Ривер Плейт» было недостаточно футболисток в составе.

Несмотря на счет 1:1, победу присудили «Гремио», который вышел в финал. А «Ривер Плейт» отстранили от турнира на два года.

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Фото:Getty Images

Вместе с Диас полиция задержала Хуану Кангаро, Милагрос Найкен Диас и Камилу Айелен Дуарте.

Адвокат игроков «Ривер Плейт» утверждает, что их спровоцировали.

Тренер «Гремио» сообщила о жалобах ее футболисток на то, что аргентинские игроки обзывали их обезьянами.

Финал турнира пройдет в воскресенье.

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Анна Сатдинова
Футбол Бразилия расизм
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