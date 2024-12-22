Четырех футболисток задержали за расизм в полуфинале турнира в Бразилии
Четыре игрока аргентинского «Ривер Плейт» были задержаны полицией бразильcкого Сан-Паулу за расистский инцидент в полуфинальном матче Brasil Ladies Cup, сообщает AP.
Пятничный матч остановили в первом тайме после того, как Кандела Диас из аргентинского клуба начала изображать обезьяну перед болбоем. В начавшейся потасовке поучаствовали игроки обеих команд, после чего «Гремио» в знак протеста покинул поле.
Арбитр показал аргентинским игрокам шесть красных карточек и досрочно завершил матч из-за того, что у «Ривер Плейт» было недостаточно футболисток в составе.
Несмотря на счет 1:1, победу присудили «Гремио», который вышел в финал. А «Ривер Плейт» отстранили от турнира на два года.
Вместе с Диас полиция задержала Хуану Кангаро, Милагрос Найкен Диас и Камилу Айелен Дуарте.
Адвокат игроков «Ривер Плейт» утверждает, что их спровоцировали.
Тренер «Гремио» сообщила о жалобах ее футболисток на то, что аргентинские игроки обзывали их обезьянами.
Финал турнира пройдет в воскресенье.
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