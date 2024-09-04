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Звезда «Реала» предложил лишить Испанию ЧМ по футболу из-за расизма

Звезда «Реала» Винисиус предложил лишить Испанию ЧМ по футболу из-за расизма
В июне в Испании впервые приговорили фанатов к тюремным срокам за расистские кричалки в адрес Винисиуса. ЧМ-2030 планируется провести в Испании, Португалии и Марокко, по одной игре примут у себя Аргентина, Уругвай и Парагвай
Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Нападающий сборной Бразилии и мадридского «Реала» Винисиус предложил отобрать чемпионат мира-2030 у Испании из-за расизма. Об этом он заявил в интервью CNN.

«Если к 2030 году ситуация с расизмом не улучшится, то надо будет изменить место проведения чемпионата мира. Игроки не будут чувствовать себя комфортно и безопасно в стране, где могут пострадать от проявлений расизма», — отметил Винисиус.

«Я хочу сделать все возможное, чтобы ситуация изменилась, потому что в Испании большинство людей не расисты, — добавил он. — Есть небольшая группа, которая в конечном итоге влияет на имидж страны, в которой очень приятно жить».

В июне в Испании впервые приговорили трех фанатов к восьмимесячным тюремным срокам за расистские кричалки в адрес Винисиуса.

ЧМ-2030 планируется провести в Испании, Португалии и Марокко, по одной игре пройдут в Аргентине, Уругвае и Парагвае

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Руслан Алиев
Винисиус Реал Мадрид расизм Чемпионат мира по футболу
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