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Глава комитета РФС объяснил, почему судей обвиняют в коррупции

Каманцев: футбольных судей обвиняют во взятках из-за боли после проигрышей
Павел Каманцев считает, что о подкупе судей в футболе обычно говорят из-за проигрышей или с целью напугать арбитра и его коллег, однако в РФС исходят из того, коррупция возможна, и стараются действовать превентивно
Фото: Justin Setterfield / Getty Images
Фото: Justin Setterfield / Getty Images

В российском футболе случаются ситуации, когда судей обвиняют в предвзятости или в том, что «кто-то берет деньги», РФС всегда проверяет такие сведения, заявил «РБ Спорт» глава судейского комитета РФС Павел Каманцев.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в ноябре заявил, что «Крылья Советов» задолжали 36 млн руб. «преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола», а также что этот рынок может затрагивать около десяти команд РПЛ.

На вопрос о том, почему о коррупции сказал губернатор, а не работающий пять лет в судействе Каманцев, тот ответил, что разговоры о подкупе судей «случаются».

«Это может быть, по моему мнению, из-за боли и страдания из-за проигрыша твоей команды, а тебе хочется обвинить человека в предвзятости, а не в обычных человеческих ошибках. Случаются из-за того, что кто-то хочет обвинить судью, чтобы он попал под проверку и следующие судьи опасались вас или вашей команды», — сказал Каманцев.

По его словам, разговоры о подкупе обычно носят «бытовой характер», но все факты проверяются — есть целая система контроля за потенциально предвзятым судейством.

Главу комиссии судей РФС опросили в МВД после заявления Федорищева
Спорт
Фото:Сергей Савостьянов / ТАСС

«Сказать, что мы постоянно находим странные матчи, не могу, — отметил Каманцев. — В моем понимании, мы должны считать, что коррупция возможна, и принимать превентивные меры, чтобы она была затруднительна».

Ранее Каманцев говорил, что у Федорищева были основания поднять вопрос о коррупции в судейском корпусе.

Глава РФС Александр Дюков говорил, что организация получила информацию о возможной коррупции в судействе еще в октябре, сейчас ведется проверка, а ее результаты будут в декабре.

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Теги
Анна Сатдинова
Футбол Российский футбольный союз (РФС) Павел Каманцев
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