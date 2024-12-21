Йоханнес Бё выиграл 88-ю гонку в карьере на Кубке мира по биатлону
Норвежский биатлонист Йоханнес Бё завоевал золото в гонке преследования на третьем этапе Кубка мира, который проходит в Ле Гран-Борнан (Франция).
Норвежец показал результат 31 минута 25,4 секунды, допустив один промах на четырех огневых рубежах.
Вторым стал француз Эрик Перро (отставание 27,6 секунды; без промахов), третье место занял его соотечественник Эмильен Жаклен (+47,5; 2).
Пятикратный олимпийский чемпион одержал 88-ю победу в карьере в Кубке мира. Рекорд принадлежит его соотечественнику Уле-Эйнару Бьёрндалену (95).
Россияне и белорусы с 2022 года отстранены от участия в соревнованиях под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU). В IBU ранее заявили, что не вернут их до завершения военной операции.
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