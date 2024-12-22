Усик посвятил матери победу над Фьюри
Украинский боксер Александр Усик посвятил своей матери победу над британцем Тайсоном Фьюри в очередом поединке.
«Хочу посвятить эту победу своей маме, которая много лет за меня переживает и нервничает. И всем матерям Украины», — сказал Усик. Он поблагодарил свою жену и подчеркнул, что она поддерживала его все время. «Сегодня у меня счастливый день, мои сыновья получили пояса в дзюдо. Один из них сказал мне: «Теперь твоя очередь». Я ответил им: «Ладно», — признался Усик.
Усик победил Фьюри в поединке за несколько титулов чемпиона мира в супертяжелом весе в Эр-Рияде. Бой продлился все 12 раундов, после которых судьи единогласно отдали победу украинцу.
Фьюри не смог взять реванш у Усика за поражение в мае этого года. Украинец тогда победил раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе (свыше 90,71 кг). Ко второму бою Усик уже не являлся абсолютным чемпионом мира, от пояса по версии Международной боксерской федерации (IBF) он отказался.
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