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«Металлург» вернулся на первое место в Восточной конференции КХЛ

«Металлург» победил «Амур» и вернулся в лидеры Восточной конференции КХЛ
Магнитогорский клуб обыграл в овертайме «Амур» и прервал серию из четырех поражений
Игроки &laquo;Металлурга&raquo;
Игроки «Металлурга» (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Магнитогорский «Металлург» обыграл хабаровский «Амур» со счетом 4:3 в овертайме в домашнем матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Люк Джонсон (3-я и 26-я минута), Роман Канцеров (37) и Робин Пресс (65). У проигравших отличились Станислав Бочаров (25), Евгений Грачев (48) и Ефим Гуркин (60).

«Металлург» прервал серию из четырех поражений.

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Магнитогорцы вернулись на первое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 57 очков в 42 матчах. «Амур» с 42 очками в 42 встречах расположился на девятой строчке.

В следующем матче «Металлург» 24 декабря в гостях сыграет против омского «Авангарда», «Амур» днем позже примет нижнекамский «Нефтехимик».

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Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК Амур ХК Металлург Магнитогорск
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