Клуб Роналду победил команду Джеррарда в чемпионате Саудовской Аравии

«Ан-Наср» обыграл «Аль-Иттифак» со счетом 3:1. Португалец забил гол с пенальти и вернулся на первое место в списке лучших бомбардиров чемпионата Саудовской Аравии с 17 голами

Криштиану Роналду (Фото: Yasser Bakhsh / Getty Images)

Футболисты «Ан-Насра» обыграли «Аль-Иттифак» в домашнем матче 18-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

В составе победителей голы забили Алекс Теллес (43-я минута), Марсело Брозович (59) и Криштиану Роналду (73, с пенальти). У проигравших отличился Мохаммед Аль-Кувайкиби (85).

Роналду забил 17-й гол и вернулся на первое место в списке лучших бомбардиров сезона в чемпионате Саудовской Аравии.

«Ан-Наср» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 40 очков и имея игру в запасе. Лидирует «Аль-Хиляль» (50). «Аль-Иттихад» с 24 очками расположился на восьмой строчке.

Главным тренером «Аль-Иттифака» является бывший футболист «Ливерпуля» и сборной Англии Стивен Джеррард.