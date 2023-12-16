Криштиану Роналду не вошел в сборную самых дорогих футболистов саудовской лиги

Роналду не вошел в сборную самых дорогих футболистов саудовской лиги

Португальский форвард «Ан-Насра», которому 5 февраля исполнится 39 лет, оценивается в €15 млн. Из нападающих в сборную попали Неймар (€45 млн) и Александар Митрович (€28 млн)

Криштиану Роналду (Фото: Yasser Bakhsh / Getty Images)

Портал Transfermarkt составил сборную самых дорогих футболистов чемпионата Саудовской Аравии. В нее не вошел лучший бомбардир турнира португалец Криштиану Роналду.

Стоимость 38-летнего форварда «Ан-Насра» и сборной Португалии оценивается в €15 млн. В нынешнем сезоне Роналду забил 16 голов в 15 матчах саудовского чемпионата.

Роналду — пятикратный победитель Лиги чемпионов (один раз с «Манчестер Юнайтед» и четыре раза с «Реалом») и пятикратный обладатель «Золотого мяча», чемпион Европы, победитель Лиги наций. Его контракт с «Ан-Насром» действует до 2025 года.

Присутствует в списке бывший форвард «Зенита» Малком. Бразилец с российским паспортом перешел в «Аль-Хиляль» в августе за €60 млн. Его стоимость оценивается в €30 млн.

Сборная самых дорогих игроков турнира выглядит следующим образом:

вратарь — Яссин Буну («Аль-Хилаль», €11 млн);

защитники — Эмерик Лапорт («Ан-Наср», €25 млн), Мерих Демирал («Аль-Ахли», €18 млн), Рожер Ибанес («Аль-Ахли», €25 млн);

полузащитники — Фабиньо («Аль-Иттихад», €35 млн), Рубен Невеш («Аль-Хилаль», €40 млн), Отавио («Ан-Наср», €30 млн), Сергей Милинкович-Савич («Аль-Хилаль», €35 млн), Малком («Аль-Хилаль», €30 млн);

нападающие — Неймар («Аль-Хилаль», €45 млн), Александар Митрович («Аль-Хилаль», €28 млн).