Роналду не вошел в сборную самых дорогих футболистов саудовской лиги
Портал Transfermarkt составил сборную самых дорогих футболистов чемпионата Саудовской Аравии. В нее не вошел лучший бомбардир турнира португалец Криштиану Роналду.
Стоимость 38-летнего форварда «Ан-Насра» и сборной Португалии оценивается в €15 млн. В нынешнем сезоне Роналду забил 16 голов в 15 матчах саудовского чемпионата.
Роналду — пятикратный победитель Лиги чемпионов (один раз с «Манчестер Юнайтед» и четыре раза с «Реалом») и пятикратный обладатель «Золотого мяча», чемпион Европы, победитель Лиги наций. Его контракт с «Ан-Насром» действует до 2025 года.
Присутствует в списке бывший форвард «Зенита» Малком. Бразилец с российским паспортом перешел в «Аль-Хиляль» в августе за €60 млн. Его стоимость оценивается в €30 млн.
Сборная самых дорогих игроков турнира выглядит следующим образом:
вратарь — Яссин Буну («Аль-Хилаль», €11 млн);
защитники — Эмерик Лапорт («Ан-Наср», €25 млн), Мерих Демирал («Аль-Ахли», €18 млн), Рожер Ибанес («Аль-Ахли», €25 млн);
полузащитники — Фабиньо («Аль-Иттихад», €35 млн), Рубен Невеш («Аль-Хилаль», €40 млн), Отавио («Ан-Наср», €30 млн), Сергей Милинкович-Савич («Аль-Хилаль», €35 млн), Малком («Аль-Хилаль», €30 млн);
нападающие — Неймар («Аль-Хилаль», €45 млн), Александар Митрович («Аль-Хилаль», €28 млн).
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