СКА установил рекорд КХЛ по количеству бросков в одном матче

СКА установил рекорд КХЛ по количеству бросков в одном матче

В игре против «Сочи» (7:2) подопечные Романа Ротенберга сделали 66 бросков. Предыдущий рекорд — 64 броска — был установлен в октябре 2018 года и принадлежал «Авангарду»

Игроки СКА (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Петербургский СКА установил рекорд по общему числу бросков в створ от одной команды в матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Накануне в игре против «Сочи», которая завершилась со счетом 7:2, подопечные Романа Ротенберга сделали 66 бросков. Примечательно, что в первом периоде соотношение бросков было 33–1, но питерцы забросили только одну шайбу.

Предыдущий рекорд принадлежал «Авангарду». В октябре 2018 года в матче с «Салаватом Юлаевым» омичи сделали 64 броска. Вратарь уфимцев Юха Метсола тогда отразил 62 броска и установил рекорд по сэйвам за один матч КХЛ.

А 33 броска СКА в первом периоде стали повторением рекорда КХЛ. В сентябре 2016 года «Сочи» сделал столько же бросков в створ ворот «Югры» во втором периоде матча.

СКА набрал 53 очка в 40 матчах и занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующей встрече петербуржцы 21 декабря примут московский ЦСКА.