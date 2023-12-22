Евгений Семененко стал двукратным чемпионом России по фигурному катанию

Семененко стал двукратным чемпионом России по фигурному катанию

Серебро досталось лидировавшему после короткой программы Владиславу Дикиджи, бронза — Петру Гуменнику

Евгений Семененко (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Евгений Семененко стал победителем чемпионата России по фигурному катанию. Турнир проходит в Челябинске.

В сумме за короткую и произвольную программы он получил 294,75 балла.

Второе место занял лидировавший после короткой программы Владислав Дикиджи (293,74), третьим стал Петр Гуменник (292,42).

20-летний Семененко второй год подряд стал победителем чемпионата России. Он является участником Олимпийских игр в Пекине (восьмое место), был бронзовым призером этапа Гран-при в Канаде (сезон 2021/22).

19-летний Дикиджи впервые попал на пьедестал чемпионата России. В нынешнем сезоне он стал единственным фигуристом, которому удалось выиграть больше одного старта Гран-при России (в Казани и Москве).

Ранее Александра Степанова и Иван Букин завоевали золото в танцах на льду. Позднее в пятницу в Челябинске женщины откатают короткую программу.

Российские фигуристы сейчас отстранены от выступлений на международных соревнованиях.