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Семененко стал двукратным чемпионом России по фигурному катанию

Евгений Семененко стал двукратным чемпионом России по фигурному катанию
Серебро досталось лидировавшему после короткой программы Владиславу Дикиджи, бронза — Петру Гуменнику
Евгений Семененко
Евгений Семененко (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Евгений Семененко стал победителем чемпионата России по фигурному катанию. Турнир проходит в Челябинске.

В сумме за короткую и произвольную программы он получил 294,75 балла.

Второе место занял лидировавший после короткой программы Владислав Дикиджи (293,74), третьим стал Петр Гуменник (292,42).

Степанова и Букин третий раз стали чемпионами России в танцах на льду
Спорт
Александр Степанова и Иван Букин

20-летний Семененко второй год подряд стал победителем чемпионата России. Он является участником Олимпийских игр в Пекине (восьмое место), был бронзовым призером этапа Гран-при в Канаде (сезон 2021/22).

19-летний Дикиджи впервые попал на пьедестал чемпионата России. В нынешнем сезоне он стал единственным фигуристом, которому удалось выиграть больше одного старта Гран-при России (в Казани и Москве).

Ранее Александра Степанова и Иван Букин завоевали золото в танцах на льду. Позднее в пятницу в Челябинске женщины откатают короткую программу.

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Российские фигуристы сейчас отстранены от выступлений на международных соревнованиях.

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