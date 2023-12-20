Кварацхелия вошел в список самых подешевевших игроков чемпионата Италии

Полузащитник «Наполи» и сборной Грузии потерял в цене €5 млн и теперь оценивается в €80 млн

Хвича Кварацхелия (Фото: Francesco Pecoraro / Getty Images)

Полузащитник «Наполи» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия вошел в десятку самых подешевевших футболистов чемпионата Италии по версии Transfermarkt.

22-летний Кварацхелия потерял в цене €5 млн. Теперь его трансферная стоимость оценивается в €80 млн.

В нынешнем сезоне Кварацхелия провел 22 матча во всех турнирах, забил пять голов и сделал пять результативных передач. В прошлом сезоне у него было 14+17 в 43 играх.

Полузащитник «Аталанты» и сборной России Алексей Миранчук теперь стоит €7,5 млн (минус €1,5 млн).

Больше всего в цене потерял полузащитник «Ювентуса» Николо Фаджоли — €20 млн. В октябре он был дисквалифицирован на семь месяцев по делу о нелегальных ставках. Его трансферная цена теперь составляет €15 млн.

Самыми подорожавшими игроками стали Джошуа Зиркзее («Болонья») и Матиас Суле («Ювентус»), прибавившие по €17 млн.

Самыми дорогими игроками чемпионата Италии (по €110 млн) сейчас являются Лаутаро Мартинес («Интер», плюс €10 млн) и Виктор Осимхен («Наполи», минус €10 млн).