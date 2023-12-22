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Бывший спортивный директор «Зенита» не будет работать в «Спартаке»

Экс-спортивный директор «Зенита» Рибалта не будет работать в «Спартаке»
Известный по работе с «Ювентусом» и «Зенитом» испанец Хавьер Рибалта обсуждал со «Спартаком» возможность занять пост спортивного директора в московского клубе, но к соглашению стороны не пришли
Хавьер Рибалта
Хавьер Рибалта (Фото: ФК "Зенит" / ТАСС)

Бывший спортивный директор петербургского «Зенита» испанец Хавьер Рибалта не будет работать в «Спартаке». Об этом сообщили Metaratings и «Чемпионат» со ссылкой на свои источники.

По сведениям Metaratings, функционер и руководство «красно-белых» разошлись в видении развития клуба. Рибалту не устроила концепция, которую предложили в «Спартаке». Также испанец высказался о необходимости увольнения главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

«Чемпионат» же отмечает, что Рибалта был готов работать в «Спартаке», но клуб сам отказался от его кандидатуры. Источники «РБК Спорт» подтверждают эту информацию.

Экс-скаут МЮ прибыл в Москву после сообщений о переговорах со «Спартаком»
Спорт
Хваьер Рибалта

«РБК Спорт» обратился за комментариями в «Спартак».

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что Рибалта ведет переговоры о переходе в «Спартак». Источник «РБК Спорт» в «Спартаке» подтвердил эти данные, но указал, что испанец не единственный, кто рассматривается на эту должность. 8 декабря Рибалта прилетел в Москву.

«РБК Спорт» в начале ноября сообщал, что руководство «Спартака» обсудило реформу спортивного блока клуба, при которой нынешний спортивный директор Пол Эшуорт остается на своем посту или перейдет на новую должность при спортивном блоке без потери влияния на трасферные вопросы.

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Рибалта работал в «Зените» с 2018 по 2021 год. После петербургского клуба занимал посты спортивного директора в итальянской «Парме» (2020/21) и французском «Марселе» (2022/23). До «Зенита» работал главным скаутом в итальянском «Ювентусе» и английском «Манчестер Юнайтед».

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Иван Витченко Иван Витченко, Грант Гетадарян Грант Гетадарян
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Спартак Москва Хавьер Рибалта
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