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Спорт ,  
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Экс-скаут МЮ прибыл в Москву после сообщений о переговорах со «Спартаком»

Экс-скаут МЮ прибыл в Москву после сообщений о переговорах со «Спартаком»
По прилете в Москву журналисты спросили спортивного менеджера о причинах приезда. «Что могу сказать о «Спартаке»? Я приехал на каникулы», — ответил он
Хваьер Рибалта
Хваьер Рибалта (Фото: Футбольный клуб «Зенит».)

Бывший спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта прибыл в Москву.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что испанец ведет переговоры о переходе в «Спартак». Источник «РБК Спорт» в «Спартаке» подтвердил эти данные, но указал, что Рибалта не единственный, кто рассматривается на эту должность.

Рибалта отказался отвечать на вопросы журналистов о московском «Спартаке». «Что могу сказать о «Спартаке»? Я приехал на каникулы», — цитирует его «Чемпионат».

Как сообщает «Матч ТВ», в аэропорту Рибалту встретил сотрудник службы безопасности московского футбольного клуба, ранее он же сопровождал главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля на заседание контрольно-дисциплинарного комитета РФС в четверг.

Рибалта работал в «Зените» с 2018 по 2021 год. После петербургского клуба занимал посты спортивного директора в итальянской «Парме» (2020/21)
и французском «Марселе» (2022/23).

До «Зенита» работал главным скаутом в итальянском «Ювентусе» и английском «Манчестер Юнайтед».

Авторы
Теги
Руслан Алиев
Спартак Футбол чемпионат россии по футболу

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