Нигерийский футболист рассказал о проявлениях расизма в «Локомотиве»
Бывший футболист «Локомотива» и сборной Нигерии Питер Одемвингие рассказал в интервью «Чемпионату», как подвергся проявлениям расизма со стороны одноклубников.
«Я никогда не рассказывал некоторые вещи. Например, я даю интервью клубному ТВ, а позади камеры русские ребята показывают банан. Я понимал, на что они намекают», — сказал Одемвингие.
Экс-футболист тогда не стал публично об этом рассказывать, несмотря на обиду. «Пускай их бог простит», — заключил он.
Одемвингие родился в Ташкенте, с 1993 по 1998 год проживал в Набережных Челнах и имеет российское гражданство. В «Локомотиве» он играл с 2007 по 2010 год.
Сейчас Одемвингие 42 года, карьеру завершил в 2018-м. В составе сборной Нигерии провел 65 матчей и забил 11 голов. Трижды выигрывал бронзовые медали на Кубке африканских наций, а также серебро Олимпиады-2008.