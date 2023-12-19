 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Нигерийский футболист рассказал о проявлениях расизма в «Локомотиве»

Нигерийский футболист Одемвингие рассказал о проявлениях расизма в «Локомотиве»
Бывший форвард сборной Нигерии Питер Одемвингие, выступавший за «Локомотив» с 2007 по 2010 год, рассказал, что однажды во время интервью одноклубники стояли позади камеры и показывали ему банан
Питер Одемвингие
Питер Одемвингие (Фото: Anton Belitsky / Russian Look / Global Look Press)

Бывший футболист «Локомотива» и сборной Нигерии Питер Одемвингие рассказал в интервью «Чемпионату», как подвергся проявлениям расизма со стороны одноклубников.

«Я никогда не рассказывал некоторые вещи. Например, я даю интервью клубному ТВ, а позади камеры русские ребята показывают банан. Я понимал, на что они намекают», — сказал Одемвингие.

Экс-футболист тогда не стал публично об этом рассказывать, несмотря на обиду. «Пускай их бог простит», — заключил он.

Одемвингие родился в Ташкенте, с 1993 по 1998 год проживал в Набережных Челнах и имеет российское гражданство. В «Локомотиве» он играл с 2007 по 2010 год.

Сейчас Одемвингие 42 года, карьеру завершил в 2018-м. В составе сборной Нигерии провел 65 матчей и забил 11 голов. Трижды выигрывал бронзовые медали на Кубке африканских наций, а также серебро Олимпиады-2008.

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Локомотив расизм
Материалы по теме
УЕФА второй раз за три месяца наказал Украину за расизм на трибунах
Спорт
Лучший бомбардир «Локомотива» назвал свою стоимость завышенной в 14 раз
Спорт
Трансфер аргентинского футболиста из «Оренбурга» в «Локомотив» сорвался
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 19 декабря
EUR ЦБ: 98,76 (+0,34) Инвестиции, 18 дек, 19:06 Курс доллара на 19 декабря
USD ЦБ: 90,42 (+0,72) Инвестиции, 18 дек, 19:06
Ozon стал заметным игроком на рынке рекламы. Что ждет маркетинг в 2024-м Pro, 11:45
В Росавиации ответили на публикацию о рисках ареста 37 самолетов ГТЛК Общество, 11:43
Bloomberg узнал, как Apple решила избежать запрета «умных» часов в США Технологии и медиа, 11:43
В Брянской области сбили третий за утро украинский беспилотник Политика, 11:38
Нигерийский футболист рассказал о проявлениях расизма в «Локомотиве» Спорт, 11:37
В Дагестане задержали бывшего члена банд Басаева и Хаттаба Политика, 11:30
Индекс доллара обновил минимумы августа. Что дальше Pro, 11:27
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Кадры землетрясения в Китае, где погибли больше 100 человек Общество, 11:25
Ефимов сообщил о победе ОЭЗ «Технополис Москва» в рейтинге технопарков Город, 11:17
Путин выразил соболезнования Си Цзиньпину в связи с землетрясением Политика, 11:08
Hyundai решила продать завод в России структуре «Авилона» Бизнес, 11:07
Гендиректор девелопера «Самолет Страна» — об экспансии в регионы Отрасли, 11:05
В КНДР запустили межконтинентальную ракету Политика, 11:04
Президент Simple Group призвал российских виноделов снижать цены Бизнес, 11:01