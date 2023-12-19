Нигерийский футболист рассказал о проявлениях расизма в «Локомотиве»

Бывший форвард сборной Нигерии Питер Одемвингие, выступавший за «Локомотив» с 2007 по 2010 год, рассказал, что однажды во время интервью одноклубники стояли позади камеры и показывали ему банан

Питер Одемвингие (Фото: Anton Belitsky / Russian Look / Global Look Press)

Бывший футболист «Локомотива» и сборной Нигерии Питер Одемвингие рассказал в интервью «Чемпионату», как подвергся проявлениям расизма со стороны одноклубников.

«Я никогда не рассказывал некоторые вещи. Например, я даю интервью клубному ТВ, а позади камеры русские ребята показывают банан. Я понимал, на что они намекают», — сказал Одемвингие.

Экс-футболист тогда не стал публично об этом рассказывать, несмотря на обиду. «Пускай их бог простит», — заключил он.

Одемвингие родился в Ташкенте, с 1993 по 1998 год проживал в Набережных Челнах и имеет российское гражданство. В «Локомотиве» он играл с 2007 по 2010 год.

Сейчас Одемвингие 42 года, карьеру завершил в 2018-м. В составе сборной Нигерии провел 65 матчей и забил 11 голов. Трижды выигрывал бронзовые медали на Кубке африканских наций, а также серебро Олимпиады-2008.