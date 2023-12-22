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Лучший бомбардир сборной России на ЧМ-2018 допустил переход в клуб РПЛ

Денис Черышев допустил переход в клуб РПЛ в летнее трансферное окно
Полузащитник Денис Черышев сейчас выступает за итальянскую «Венецию». Его контракт завершится летом 2024 года
Денис Черышев
Денис Черышев (Фото: Ivan Terron / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Российский полузащитник Денис Черышев, который сейчас выступает за итальянскую «Венецию», считает возможным переход в один из клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) по окончании нынешнего сезона. Об этом он рассказал в видео на YouTube-канале РПЛ.

Футболист рассказал, что у него были варианты с командами РПЛ, но он их не рассматривал из-за контракта с «Венецией». «Я здесь доволен, набираюсь опыта и сил. А следующим летом, если будут какие-то предложения, не исключаю такой переход. Все зависит от предложений», — сказал Черышев.

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Его контракт завершится летом 2024 года. «Сейчас самое главное — доиграть, довести дело до конца. А летом посмотрим, какие будут предложения. Будем рассматривать и решать, где дальше продолжать карьеру», — отметил Черышев.

В нынешнем сезоне 32-летний Черышев сыграл лишь восемь матчей за «Венецию», которая выступает во втором дивизионе чемпионата Италии.

Черышев выступает за «Венецию» с лета 2022 года. Ранее он играл за мадридский «Реал», «Севилью», «Вильярреал» и «Валенсию».

В сборной России полузащитник забил 12 голов в 33 играх, а на чемпионате мира 2018 года стал лучшим бомбардиром команды с четырьмя мячами.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) Денис Черышев
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