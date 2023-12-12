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Агент Захаряна заявил о закрытых для российских игроков АПЛ и бундеслиге

Агент Захаряна заявил о закрытых для россиян чемпионатах Англии и Германии
По словам Голубина, Англия и Германия для российских футболистов сейчас «закрытая история»
Арсен Захарян
Арсен Захарян (Фото: Mutsu Kawamori / AFLO / Global Look Press)

Клубы из чемпионатов Англии и Германии на данный момент не готовы подписывать российских футболистов. Об этом в интервью «Чемпионату» заявил Геннадий Голубин, представитель полузащитника испанского «Реал Сосьедад» и сборной России Арсена Захаряна.

«Англия ― все понятно, об АПЛ сейчас даже мечтать не стоит, полностью закрытая история. Испания ― пожалуйста, Арсен приехал же. Италия ― тоже, и интерес был, и они готовы все обсуждать. Германия ― закрытая история, они не готовы подписывать россиян», — сказал Голубин.

Захарян отметился первым результативным действием за «Реал Сосьедад»
Спорт
Арсен Захарян

По словам Голубина, в январе 2022 года у него был предметный разговор с немецким «Байером» по трансферу Захаряна. «Мы обо всем договорились, они уже должны были делать официальное предложение «Динамо», но началась СВО ― вся история свернулась», — сообщил он.

Голубин считает, что трансферы в чемпионат Германии из России сейчас не осуществить. «Мне кажется, это касается не только россиян, но и, например, Тикнизяна (защитник сборной Армении и «Локомотива». — РБК Спорт). В другой чемпионат ― пожалуйста, но не в Германию», — отметил он.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» 19 августа из московского «Динамо». Сумма трансфера составила €12 млн. 20-летний футболист провел за испанский клуб 15 матчей и отметился одной результативной передачей.

«Реал Сосьедад» в ближайшем матче 12 декабря сыграет с гостях против «Интера» в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Букмекерская компания «Фонбет» принимает ставки на победу испанского клуба с коэффициентом 4,8, на победу миланцев — 1,78, на ничью — 3,75.

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Футбол трансферы

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
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