Агент Захаряна заявил о закрытых для российских игроков АПЛ и бундеслиге
Клубы из чемпионатов Англии и Германии на данный момент не готовы подписывать российских футболистов. Об этом в интервью «Чемпионату» заявил Геннадий Голубин, представитель полузащитника испанского «Реал Сосьедад» и сборной России Арсена Захаряна.
«Англия ― все понятно, об АПЛ сейчас даже мечтать не стоит, полностью закрытая история. Испания ― пожалуйста, Арсен приехал же. Италия ― тоже, и интерес был, и они готовы все обсуждать. Германия ― закрытая история, они не готовы подписывать россиян», — сказал Голубин.
По словам Голубина, в январе 2022 года у него был предметный разговор с немецким «Байером» по трансферу Захаряна. «Мы обо всем договорились, они уже должны были делать официальное предложение «Динамо», но началась СВО ― вся история свернулась», — сообщил он.
Голубин считает, что трансферы в чемпионат Германии из России сейчас не осуществить. «Мне кажется, это касается не только россиян, но и, например, Тикнизяна (защитник сборной Армении и «Локомотива». — РБК Спорт). В другой чемпионат ― пожалуйста, но не в Германию», — отметил он.
Захарян перешел в «Реал Сосьедад» 19 августа из московского «Динамо». Сумма трансфера составила €12 млн. 20-летний футболист провел за испанский клуб 15 матчей и отметился одной результативной передачей.
«Реал Сосьедад» в ближайшем матче 12 декабря сыграет с гостях против «Интера» в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Букмекерская компания «Фонбет» принимает ставки на победу испанского клуба с коэффициентом 4,8, на победу миланцев — 1,78, на ничью — 3,75.
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