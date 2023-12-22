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FIG сняла ограничения на цвет купальников российских гимнасток

FIG сняла ограничения на цвет купальников российских гимнасток
Изначально в критериях допуска в нейтральном статусе российским гимнастам, даже «художницам», предлагали выступать в однотонной форме. Теперь одежду нужно будет только предварительно согласовывать с международной федерацией
Фото: Clive Brunskill / Getty Images
Фото: Clive Brunskill / Getty Images

Международная федерация гимнастики (FIG) сняла ограничения по выступлению в однотонной форме для российских и белорусских спортсменов, которые получат допуск на турниры в нейтральном статусе. Об этом ТАСС сообщили в FIG.

Теперь спортсменам нужно будет согласовать свою соревновательную одежду с FIG. В случае использования одежды, отличной от той, что была одобрена федерацией, атлеты будут сняты с соревнований или дисквалифицированы. Запрет на использование национальной символики, а также символики национальных федераций и олимпийских комитетов стран был сохранен.

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FIG в июле сообщила о допуске спортсменов из России и Белоруссии до соревнований под эгидой организации в нейтральном статусе с 1 января 2024 года. Критерии допуска на соревнования федерация опубликовала 10 ноября. На турниры допустят спортсменов, которые не поддержали спецоперацию на Украине и не имеют связи с вооруженными силами.

Изначально говорилось, что костюмы спортсменов должны быть однотонного светло-голубого цвета. Такой же цвет должны были иметь купальники и мужские спортивные майки. Мужские спортивные брюки или шорты, а также предметы для художественной гимнастики должны были быть полностью белыми.

В Олимпийском комитете России (ОКР) назвали такие ограничения для спортсменов «одой сегрегации». Там отметили, что в художественной гимнастике дизайн купальников является отдельным искусством и элементом постановки, который имеет огромное значение для целостности любого образа и выступления, а также для его визуального восприятия и оценки.

FIG объединяет семь гимнастических дисциплин: спортивная гимнастика (мужская и женская), художественная гимнастика, спортивная аэробика, спортивная акробатика, прыжки на батуте и паркур.

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Иван Витченко Иван Витченко
спортивная гимнастика художественная гимнастика
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