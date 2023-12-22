Навка поддержала участие россиян в Олимпиаде в нейтральном статусе
Олимпийская чемпионка Турина в танцах на льду Татьяна Навка не видит ничего плохого в том, чтобы российские спортсмены участвовали в Олимпийских играх 2024 года в нейтральном статусе. Об этом она заявила «РИА Новости».
«Если спортсмена не вынуждают высказываться или делать что-то против своей родины, что в этом [нейтральном статусе] плохого? Я ничего плохого не вижу. Мы уже ездили на Олимпийские игры без флага и гимна. Что от этого изменилось?» — сказала Навка.
По словам Навки, ей жаль, что все меньше становится тех, кто ратует за выступление в Париже в нейтральном статусе. «Российский спортсмен, который будет стоять на пьедестале во время Олимпиады, — это и есть флаг и гимн нашей родины. Каждый зритель — не только в нашей стране, но и вообще в мире — будет знать, что этот спортсмен из России», — отметила она.
Навка считает, что нельзя лишать спортсменов возможности выступить на Играх, ведь такого шанса в их карьере может уже не быть. «Лишать этой возможности человека, шедшего к ней с рождения, — это я считаю кощунством и предательством по отношению к российскому спорту», — заключила Навка.
Международный олимпийский комитет (МОК) 8 декабря сообщил о допуске россиян до Олимпийских игр 2024 года в нейтральном статусе и при выполнении ряда критериев. В частности, в них не смогут принять участие спортсмены, которые публично поддерживали военную операцию и имеют отношение к силовым структурам России. 14 декабря МОК заявил, что лицензии участников получили шесть россиян и пять белорусов, их имена не уточнялись.
Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков говорил, что только единицы российских спортсменов согласятся на участие в Играх на условиях МОК. По словам Позднякова, ОКР не будет оказывать финансовую поддержку нейтральным спортсменам.
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