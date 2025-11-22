Главный тренер ЦСКА Челестини объяснил поражение от «Спартака»
Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини взял на себя ответственность за победный гол «Спартака» в 16-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Спартак» 22 ноября обыграл ЦСКА со счетом 1:0. Единственный гол был забит ударом с углового.
«Гол с углового — моя зона ответственности. Иван Обляков не должен был там находиться. Это не то, что мы наигрывали. Это моя вина», — цитирует Челестини «Чемпионат».
По словам швейцарца, обе команды провели матч, в котором не давали друг другу играть. «Решили все детали. Каждая деталь могла стать решающей. За счет этой детали «Спартак» и выиграл матч, но мне понравилась наша игра», — добавил тренер.
Также Челестини посетовал на ограниченность состава ЦСКА. «Я уже несколько недель говорю, что мы на пределе. Тамерлан Мусаев выложился до последней капли. <...> Нам не хватило точности, последнего паса, но это происходит не в первый раз. Надо продолжать работать. У нас ограниченный состав», — отметил тренер ЦСКА.
