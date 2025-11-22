«Спартак» забил гол Акинфееву прямым ударом с углового
Московский «Спартак» открыл счет в домашнем матче против столичного ЦСКА в 16-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
Аргентинский полузащитник Эсекьель Барко отличился на 43-й минуте, забив Игорю Акинфееву прямым ударом с углового.
Капитан ЦСКА Акинфеев проводит первый матч после травмы. 39-летний голкипер подвернул голеностопный сустав и получил надрыв связок в игре 11‑го тура против того же «Спартака» (3:2) 5 октября и с тех пор не играл.
Для «Спартака» это первый матч после отставки Деяна Станковича 11 ноября. И.о. главного тренера «красно-белых» стал Вадим Романов.
