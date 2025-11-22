 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полутяжелый вес Дэвид Бенавидес Энтони Ярд 1 1,09 x 26 2 8 Единоборства ММА. UFC Fight Night 265. Доха. Главный бой вечера. Легкий вес. 5 раундов Арман Царукян Дэн Хукер 1 1,11 x 69 2 7,1 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,93 x 13 2 2,06 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Локомотив Краснодар 1 2,95 x 3,55 2 2,3 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Эвертон 1 1,75 x 3,8 2 4,6 Футбол Фонбет Кубок России. Путь Регионов. 1-й этап Торпедо Балтика 1 6,5 x 3,95 2 1,55 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Наполи Карабах 1 1,3 x 5,6 2 10 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Буде/Глимт Ювентус 1 3,05 x 3,85 2 2,15 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Манчестер Сити Байер 1 1,23 x 6,3 2 12,5 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Челси Барселона 1 2,25 x 3,95 2 2,8 Футбол Фонбет Кубок России. Путь РПЛ Локомотив Спартак 1 2,35 x 3,7 2 2,85 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Копенгаген Кайрат Алматы 1 1,35 x 5 2 9 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас. Титульный бой. Легчайший вес. 5 раундов Мераб Двалишвили Петр Ян 1 1,27 x 64 2 3,95 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас. Титульный бой. Наилегчайший вес. 5 раундов Алешандре Пантожа Джошуа Ван 1 1,35 x 61 2 3,33
Спорт⁠,
0

«Спартак» забил гол Акинфееву прямым ударом с углового

Эсекьель Барко открыл счет в дерби в концовке первого тайма
Эсекьель Барко
Эсекьель Барко (Фото: Mysyakin Alexander / FC Spartak-Moscow / Global Look Press)

Московский «Спартак» открыл счет в домашнем матче против столичного ЦСКА в 16-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Аргентинский полузащитник Эсекьель Барко отличился на 43-й минуте, забив Игорю Акинфееву прямым ударом с углового.

Капитан ЦСКА Акинфеев проводит первый матч после травмы. 39-летний голкипер подвернул голеностопный сустав и получил надрыв связок в игре 11‑го тура против того же «Спартака» (3:2) 5 октября и с тех пор не играл.

Для «Спартака» это первый матч после отставки Деяна Станковича 11 ноября. И.о. главного тренера «красно-белых» стал Вадим Романов.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине

Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений

Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа

Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ

Назначен новый командующий группировкой «Юг»

В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин
Авторы
Теги
Персоны
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Спартак Москва ФК ЦСКА Эсекьель Барко Игорь Акинфеев
Игорь Акинфеев фото
Игорь Акинфеев
спортсмен, футболист
8 апреля 1986 года
Материалы по теме
«Спартак» и ЦСКА объявили стартовые составы на дерби
Спорт
Первый матч «Спартака» без Станковича и сразу с ЦСКА. Интриги тура РПЛ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 ноября
EUR ЦБ: 90,56 (-2,04) Инвестиции, 18:55 Курс доллара на 22 ноября
USD ЦБ: 79,02 (-1,71) Инвестиции, 18:55
Что такое импакт и почему он критически важен для бизнеса РБК и Сбер, 19:00
«Спартак» обыграл ЦСКА в первом матче после ухода Станковича Спорт, 18:48
Роль системных интеграторов в цифровизации бизнеса в России. Исследование РБК х Ростелеком, 18:45
Spiegel сообщил об отправке США европейского варианта мирного соглашения Политика, 18:44
В Воронеже рядом с дачами уничтожили неразорвавшиеся фрагменты ракет Политика, 18:40
FT узнала о призыве посланника Трампа в Киеве «покончить с дерьмом» Политика, 18:36
CNN сообщил о планах США обсудить мирную сделку с Россией, но не в Женеве Политика, 18:26
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 18:12
Виктору Сухорукову отказали в шенгенской визе из-за «угрозы безопасности» Политика, 18:05
Президент Ирана своим указом оставил нацвалюту без четырех нулей Экономика, 18:01
Моноцентричность не в тренде: три района Москвы с особыми домами РБК и ГАЛС, 17:59
Орбан заявил о переломном моменте для Европы в конфликте на Украине Политика, 17:47
Как экзосомальная терапия восстанавливает и омолаживает кожу РБК и КИТ МЕД, 17:42
Задержан подозреваемый в поджоге, из-за которого сгорели машины в Москве Город, 17:39