Фигурист Гуменник выиграл короткую программу на этапе Гран-при в Омске
Петр Гуменник лидирует после короткой программы на пятом этапе Гран-при России по фигурному катанию, который проходит в Омске.
За свой прокат 23-летний фигурист получил 105,06 балла.
На втором месте Евгений Семененко (92,38), на третьем — Владислав Дикиджи (84,28).
Произвольную программу одиночники покажут 23 ноября.
Гуменник, который в сентябре выиграл отборочный турнир на Олимпиаду-2026, на прошлом этапе Гран-при в Москве был третьим.
Российские фигуристы не могут в данный момент принимать участие в международных соревнованиях (кроме отбора на Игры) из-за отстранения со стороны Международного союза конькобежцев (ISU). В качестве альтернативы была создана российская серия Гран-при.
В Омске проходит заключительный в сезоне этап Гран-при России. Финал состоится с 4 по 9 марта в Челябинске.
