Фигурист Гуменник выиграл короткую программу на этапе Гран-при в Омске

Второй результат показал Евгений Семененко, третий — Владислав Дикиджи

Петр Гуменник (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

Петр Гуменник лидирует после короткой программы на пятом этапе Гран-при России по фигурному катанию, который проходит в Омске.

За свой прокат 23-летний фигурист получил 105,06 балла.

На втором месте Евгений Семененко (92,38), на третьем — Владислав Дикиджи (84,28).

Произвольную программу одиночники покажут 23 ноября.

Гуменник, который в сентябре выиграл отборочный турнир на Олимпиаду-2026, на прошлом этапе Гран-при в Москве был третьим.

Российские фигуристы не могут в данный момент принимать участие в международных соревнованиях (кроме отбора на Игры) из-за отстранения со стороны Международного союза конькобежцев (ISU). В качестве альтернативы была создана российская серия Гран-при.

В Омске проходит заключительный в сезоне этап Гран-при России. Финал состоится с 4 по 9 марта в Челябинске.